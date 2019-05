Ganske vist røg Caroline Wozniacki allerede ud af Grand Slam-tennisturneringen French Open i første runde efter et nederlag på 6-0, 3-6, 3-6 mod russeren Veronika Kudermetova.

Alligevel havde den leddegigt-plagede dansker efter kampen mentalt overskud til at svare på spørgsmål omkring sit forestående bryllup med den tidligere amerikanske basketballspiller David Lee, som hun blev forlovet med i november 2017.

Caroline Wozniacki og David Lee har i beskeder på Twitter de seneste måneder ikke lagt skjul på, at brylluppet er nært forestående.

Til B.T.s udsendte gav hun mandag eftermiddag denne forklaring på, hvorfor datoen for begivenheden holdes hemmelig:

Caroline Wozniacki sammen med David Lee i en pause under et træningspas før Grand Slam-tennisturneringen US Open i fjor i New York. Foto: CLIVE BRUNSKILL Vis mere Caroline Wozniacki sammen med David Lee i en pause under et træningspas før Grand Slam-tennisturneringen US Open i fjor i New York. Foto: CLIVE BRUNSKILL

FAKTA: Wozniackis French Open-resultater Caroline Wozniackis resultater ved Grand Slam-turneringen French Open: 2007: Taber i 1. runde 2-6, 7-6, 0-6 til Nathalie Dechy, Frankrig

2008: Taber i 3. runde 4-6, 1-6 til Ana Ivanovic. Serbien

2009: Taber i 3. runde 6-7, 5-7 til Sorana Cirstea, Rumænien

2010: Taber i kvartfinalen 2-6, 3-6 til Francesca Schiavone, Italien

2011: Taber i 3. runde 1-6, 3-6 til Daniela Hantuchova, Slovakiet

2012: Taber i 3. runde 1-6, 7-6, 3-6 til Kaia Kanepi, Estland

2013: Taber i 2. runde 6-7, 3-6 til Bojana Jovanovski Petrovic, Serbien

2014: Taber i 1. runde 6-7, 6-4, 2-6 til Yanina Wichmayer, Belgien

2015: Taber i 2. runde 4-6, 6-7 til Julia Görges, Tyskland

2016: Deltog ikke på grund af ankelskade

2017: Taber i kvartfinalen 6-4, 2-6, 2-6 til Jelena Ostapenko, Letland

2018: Taber i fjerde runde 6-7, 3-6 til Daria Kasatkina, Rusland

2019: Taber i første runde 6-0, 3-6, 3-6 til Veronika Kudermetova, Rusland

»Det skyldes, at jeg gerne vil holde den stille og roligt sammen med venner og familie.«

Hvor mange personer har du indbudt?

»Det ved man aldrig.«

Der tales i tennismiljøet om, at brylluppet skal foregå lørdag 15. juni - mellem French Open og Wimbledon - i Monaco. Kan du be- eller afkræfte dette?

»Nej, det kan jeg ikke. Det har jeg ingen kommentater til. Men hvis man vil, kan man gætte 365 gange, så skal man nok ramme en dato.«

Det bliver vel i år?

»Det ved man aldrig!«