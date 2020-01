Presset. Udskældt. Kritiseret.

At være Caroline Wozniacki har ikke altid været lige nemt. Fra en tidlig alder var forventningerne store og i takt med, at resultaterne blev bedre og bedre, steg opmærksomheden.

Gennem hele den danske tennisstjernes karriere har kritikerne derfor også været hurtige på aftrækkeren, når tingene ikke lige flaskede sig. Men det store pres lærte hun tidligt at leve med.

Det fortæller Caroline Wozniacki i et interview med DR Sporten.

Foto: MANAN VATSYAYANA Vis mere Foto: MANAN VATSYAYANA

»Hurtigt vænnede jeg mig til, at jeg ikke kunne gøre alle glade. Hvis du gør det, er der også noget, du ikke gør rigtigt. For hvis du når toppen, vil der altid være nogen, der synes, det er fedt, og nogen, der måske ikke synes, at du er det fedeste menneske i verden.«

I interviewet slår hun også fast, at hun altid har elsket, hvad hun har lavet, og at det i sig selv er svar nok til dem, der eksempelvis har kritiseret hendes far og træner, Piotr Wozniacki, for at presse sin datter til at spille.

Nu lakker det hele så mod enden for den 29-årige stjerne, der kan se tilbage på en karriere, der blandt andet har budt på en Grand Slam-titel, 30 WTA-titler og 71 uger som nummer et på verdensranglisten.

Men selvom det uden tvivl bliver følelsesladet, når det hele er forbi, så er det en glad og afklaret dansk tennisdarling, der natten til mandag dansk tid tager hul på sin sidste turnering i karrieren.

Foto: WILLIAM WEST Vis mere Foto: WILLIAM WEST

»Jeg har gjort mig masser af tanker om det gennem længere tid. Jeg kiggede bare på mit liv, på min karriere – og det føltes rigtigt. Af flere årsager. Jeg elsker sporten, jeg elsker alt det, den har givet mig, jeg elsker at konkurrere, men jeg er klar til at starte et nyt kapitel i mit liv. Fremadrettet er det stadig min intention at arbejde stenhårdt. Men det bliver uden for tennissporten,« sagde hun på sit velbesøgte pressemøde.

I første runde af Australian Open skal danskeren stå over for amerikanske Kristie Ahn i, hvad der potentielt kan være Wozniackis sidste kamp i karrieren.

Men noget tyder på, at hun vil gøre sit til, at den sidste turnering bliver en mindeværdig en af slagsen.

I hvert fald var Caroline Wozniacki lørdag formiddag på træningsbanen, hvor verdensranglistens nummer 20, Donna Vekic, fik sig noget af en lussing. Det kan du læse mere om her.

Wozniacki spiller kamp to på banen Melbourne Arena, der forventes at starte omkring klokken 03.00 natten til mandag. ​Du kan følge med i kampen live lige her på bt.dk.