Har Caroline Wozniacki igen helbredsproblemer?

Sent søndag aften sendte hun et opsigtsvækkende spørgsmål, der kan tolkes på mange måder, ud til sine følgere på det sociale medie Twitter.

Således ville hun gerne have svar på, hvorvidt de er bekendt med en helt speciel alternativ behandlingsform.

»Har nogen nogensinde prøvet Ozon Sauna Therapy? Og i bekræftende fald, hvordan kunne du lide det?« spørger den 29-årige danske tennisspiller.

Has anyone ever tried the Ozone Sauna Therapy? And if so, how’d you like it? — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) November 17, 2019

Efterfølgende er Caroline Wozniacki på det nærmeste blevet bombarderet med svar.

'Mit bedste råd: Lad være med at tro på alt for meget på de alternative tilbud. Det er oftest et bundløst hul, du blot smider dine penge i,' skriver Jesper Thirup Hansen blandt andet.

Andre svarer således:

'Det lyder farligt.'

'Hold nu op med alt andet end at være dig selv.'

'Hvis der gives ozonbehandling via endetarmen, kan personen opleve mild ubehag.'

Caroline Wozniacki plages af kronisk leddegigt. Foto: EDGAR SU Vis mere Caroline Wozniacki plages af kronisk leddegigt. Foto: EDGAR SU

På hjemmesiden The LifeCo kan man læse definitionen på Ozone Sauna Therapy.

'Det er en understøttende behandlingsform mod sygdomme som astma, diabetes eller kræft. Desuden øger det energien, nedsætter stressniveauet, renser huden og hjælper med vægttab,' hedder det blandt andet.

Årsagen, til at Caroline Wozniacki søger råd hos sine følgere på Twitter, er uoplyst.

Men det er ikke nogen hemmelighed, at hun lider af leddegigt, hvilket hun fortalte offentligheden ved et pressemøde under WTA-sæsonfinalen i Singapore sidste år.

Efter planen indleder Caroline Wozniacki 2020-sæsonen ved WTA-turneringen ASB Classic i Auckland. Foto: WU HONG Vis mere Efter planen indleder Caroline Wozniacki 2020-sæsonen ved WTA-turneringen ASB Classic i Auckland. Foto: WU HONG

Efter planen indleder Caroline Wozniacki 2020-sæsonen i januar ved WTA-turneringen ASB Classic i Auckland i New Zealand.

Herefter rejser hun til Australien for at spille en opvisningskamp mod russeren Maria Sharapova ved Kooyong Classic i Melbourne.

I samme by afvikles grand slam-tennisturneringen Australian Open fra 20. januar til 2. februar.

Her har arrangørerne tidligere fortalt, at de forventer, at Caroline Wozniacki er blandt deltagerne.