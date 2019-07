Så er Caroline Wozniackis tredjerundekamp i grand slam-tennisturneringen, The Championships, i London-forstaden Wimbledon programsat.

Det er dog langt fra sikkert, at nyheden vil behage den 28-årige dansker.

Således har arrangørerne placeret hendes kamp mod kineseren Shuai Zhang fredag på Bane 2, der også bærer det uofficielle navn 'mestrenes kirkegård', hvor flere af spillets største profiler gennem årene har lidt sensationelle nederlag.

På netop denne bane spillede hun senest mandag aften, hvor hun fik en skidt start mod spanieren Sara Sorribes Tormo, der trak sig på grund af en rygskade umiddelbart før første sæts afslutning.

Caroline Wozniacki i aktion i anden runde ved Wimbledon-turneringen mod russeren Veronika Kudermetova. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Caroline Wozniacki i aktion i anden runde ved Wimbledon-turneringen mod russeren Veronika Kudermetova. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Efterfølgende langede Caroline Wozniacki ud efter banen, som hun kaldte langsom.

Med mindre vejrguderne sætter en stopper for planerne, serves kampen i gang klokken 12.00 dansk tid eftersom den er sat som første programpunkt.

Det er en kamp, som Caroline Wozniacki ser frem til.

»Zhang kan godt lide at spille på græs og har besejret nogle gode spillere på vejen, så jeg skal være klar. Det bliver en kamp, hvor jeg skal gå ind og forsøge at styre spillet,« siger hun.

Kampprogrammet på Wimbledon-anlæggets største bane, Cenmtre Court, ser således ud: Kevin Anderson-Guido Pella, Simona Halep-Viktoria Azarenka og Polona Herzog-Cori Gauff.

»Hun har intet at tabe og kan spille frit. Det handler for mig om at holde hovedet koldt, tænke på mig selv og forsøge at gøre det så godt, jeg kan,« lyder Caroline Wozniackis slutreplik.