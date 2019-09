De er egentlig rivaler og har ikke den bedste historik.

Men stemningen virkede til at være god mellem Caroline Wozniacki og Maria Sharapova i weekenden.

De to mødte hinanden i en opvisningskamp på The Greenbrier Resort lørdag. En kamp, danskeren trak sig sejrrigt ud af med sætcifrene 7-6, 6-2, i en weekend der tilsyneladende var god.

»Vi har haft det virkelig sjovt. I morges kørte vi på cykler ved Greenbrier Trail, hvilket var rigtig smukt. Det var rigtig sjovt at være en del af, det var et sjovere miljø, og vi kan slå os løs på en lidt anden måde, hvilket altid er fedt.«

Vis dette opslag på Instagram Awesome to watch the @carowozniacki and @mariasharapova play tonight at the @the_greenbrier Et opslag delt af Bubba Watson (@bubbawatson) den 14. Sep, 2019 kl. 4.53 PDT

Sådan siger Caroline Wozniacki til tv-stationen WVVA.

Og samme melding kommer fra Maria Sharapova, der egentlig skulle have spillet mod Serena Williams. Amerikaneren meldte dog afbud, og i stedet blev det dansk modstand.

»Jeg havde det rigtig sjovt, og jeg elsker at spille opvisningskampe. Det giver en mulighed for ikke bare at nyde at spille tennis, men vi kan virkelig møde folk, møde publikum, møde fansene, lære alle at kende og virkelig have det sjovt,« siger hun til WVVA og fortsætter:

»Jeg tror, alle kunne se, at vi virkelig nød det både i double og single, ligesom vi nød at møde alle børnene til denne her begivenhed,« siger den 32-årige russer.

Caroline Wozniacki og Maria Sharapova efter kampen ved årets Australian Open. Foto: DAVID GRAY Vis mere Caroline Wozniacki og Maria Sharapova efter kampen ved årets Australian Open. Foto: DAVID GRAY

Caroline Wozniacki og Maria Sharapova har ellers ikke ligefrem haft den mest venskabelige historik og har flere gange været i clinch udenfor banen. Blandt andet i 2016, hvor Maria Sharapova var blevet testet positiv for doping efter brugen af det forbudte stof meldonium.

»Som atleter sørger vi altid for, at der ikke er noget, der kan bringe os i sådan en situation,« sagde Caroline Wozniacki blandt andet dengang, hvilket fik Sharapova-lejren til at svare hårdt igen ved blandt andet at kalde Wozniacki og Radwanska for 'journey men, der aldrig har vundet en grand slam'.

Det anstrengte forhold blev endnu engang udstillet undervejs i 2017-udgaven af US Open, hvor de to stjerner i medierne langede ud efter hinanden i en sag om forfordeling af baner.

I januar i år fortalte Caroline Wozniacki dog, at hun og Sharapova som sådan ikke havde noget imod hinanden, og de to parter roste også hinandens styrker inden deres møde ved Australian Open.