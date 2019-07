I en lang hvid kjole poserede Caroline Wozniacki fredag aften på den røde løber.

Øjeblikket har hun delt et glimt af på sin Instagram, og det har, som altid, fået stor opmærksomhed og mange kommentarer med på vejen. Stort set alle roser danskeren for sit flotte udseende til den store fest.

Blandt dem, der har kommenteret, er den nu pensionerede skistjerne Lindsey Vonn, som også kender til den kropsnære hvide kjole.

'Jeg har den samme kjole,' skriver Vonn nemlig efterfulgt af et hjerte. En kommentar, som ikke alle har taget lige godt imod.

For en Wozniacki-fan kritiserer faktisk Lindsey Vonn for at forsøge at stjæle opmærksomheden.

'Hvorfor prøver du at stjæle rampelyset fra hende!? Sikke dog en røvet kommentar. Hun ser smuk ud – så med at prøve at fornærme hende indirekte,' lyder opsangen.

Men den har fået Caroline Wozniacki til tasterne, og hun forsvarer Lindsey Vonn, som bestemt ikke er et fremmed bekendtskab for den danske tennisstjerne.

'Vi er veninder! Ingen fornærmelser her! Hun er cool!' understreger Caroline Wozniacki om Lindsey Vonn, som hun altså kender særdeles godt.

De to veninder har blandt andet begge fået taget billeder til Sports Illustrated, hvor de begge ikke var iført andet end bodypaint. De to har også fulgt hinandens karrierer tæt, og Caroline Wozniacki fulgte også godt med ved sidste års vinter-OL, hvor Lindsey Vonn var med.

Billedet, Caroline Wozniacki har lagt på Instagram, stammer fra en storstilet sponsorfest forud for årets Wimbledon, hvor danskeren var på den røde løber med sin mand, David Lee, for første gang som mand og kone.

De to blev gift den 15. juni ved et stort bryllup i Toscana.

Arrangementet 'Dubai Duty Free WTA Summer Party 2019', som blev holdt på Jumeirah Carlton Tower in London, havde besøg af de største kvindelige tennis-stjerner, der snart skal i aktion ved årets Wimbledon. Turneringen starter mandag, og Caroline Wozniacki skal allerede i aktion mandag aften mod verdensranglistens nummer 69, Sara Sorribes Tormo.