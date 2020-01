Sejren betød meget. Det var tydeligt, da Wozniacki efter sin kamp tidligt onsdag morgen skulle sætte ord på sejren.

»Hun (Yastremska, red.) kom flyvende ud og slog så hårdt og præcist. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Så lavede hun flere fejl,« sagde Caroline Wozniacki på banen.

Seks matchbolde skulle der til, før hun kunne knytte næverne som vinder efter en kamp, hvor Dayana Yastremska særligt i første sæt havde danskeren nede i sækken. Bagud med 1-5 fik Wozniacki kæmpet sig tilbage, og i andet sæt kom Wozniacki så bagud med 0-3. Også her viste hun igen sin fight.

»Jeg prøvede at veksle farten, og publikum fik mig i gang. Det var så specielt. Tusind tak til jer allesammen, fordi i kom, det betyder meget,« sagde Wozniacki, der var rørt til tårer efter kampen.

Årets Australian Open er Caroline Wozniackis sidste turnering i karrieren, og efter den første kamp i Melbourne blev der heller ikke lagt skjul på, at nerverne sneg sig ind, inden turneringen startede.

»Jeg var rigtig nervøs i første runde. I dag følte jeg mig ret rolig, og så stod det 1-5 (i første sæt, red.). Så tænkte jeg, at forhåbentlig kunne jeg blive en halv time mere,« sagde Wozniacki, hvilket fik publikum til at bryde ud i latter.

»Det var en hård kamp, og det var specielt at spille foran det her publikum på denne bane,« sluttede den danske tennisstjerne.

Næste opgør for Caroline Wozniacki er mod Ons Jabeur fra Tunesien. Kampen bliver spillet fredag, men tidspunktet kendes endnu ikke.