Dansk Tennis Forbund kommenterer nu det Instagram-opslag, der har bragt forbundet ud i en mindre shitstorm.

Der er nemlig tale om en særdeles uheldig beskæring, lyder det.

»Det er selvfølgelig både ærgerligt og beklageligt,« siger Dansk Tennis Forbunds formand, Henrik Thorsøe Pedersen, til B.T.

Det var faldet mange danske tennis-fans for brystet, at Danmarks ubestridte ketsjer-dronning, Caroline Wozniacki, ikke optrådte på en collage over de seneste 100 år i dansk tennis, som Dansk Tennis Forbund onsdag havde smidt op på Instagram.

På collagen kan man blandt andet se de to stortalenter Holger Rune og Clara Tauson - og den tidligere Wimbledon-doublevinder Frederik Löchte Nielsen.

Og reaktionerne i kommentarfeltet er til at tage at føle på. Her er et lille udsnit:

Det er virkelig mangel på respekt og utroligt sigende for jer som forbund at I ikke har een af verdens allerbedste kvindelige tennisspillere Wozniacki med i jeres feature. Forfra! Og giv hende en uforbeholden undskyldning venligst.

Usmageligt at man ikke evner at anerkende @carowozniacki for hendes betydning for dansk tennis, for dansk sport i det hele taget.

Så viser Danmark sig endnu engang som middelmådighedens paradis. Håber at Wozniacki og familie får sig et godt liv ude i verden, hvor man ikke er bange for at fejre de helt ekstraordinære sportsudøvere.

Flovt og sørgeligt! @dansktennisforbund @carowozniacki skulle have været i centrum her!

Synes vi mangler et billede af den person der har betydet mest for dansk tennis, nemlig Caroline - tænk man i DTF kan være så talentløse at de ikke har set det - skam jer!

Også Caroline Wozniackis far og træner, Piotr Woznaicki, var stødt over collagen.

»Det er en provokation, at man ikke har medtaget et billede af Caroline. Men hun er ikke den eneste, der er blevet forbigået. For hvor finder man andre af forbundets store profiler som Kurt Nielsen og Jan Leschly? De nåede trods alt henholdsvis Wimbledon-finalen og US Open-semifinalen.«

»I stedet nøjes man med Holger Rune, Clara Tauson og Frederik Løchte Nielsen, der også har profileret sig, men knapt så markant,« sagde Piotr Wozniacki til B.T. tidligere torsdag.

Men nu forsvarer Dansk Tennis Forbund sig. Det er Instagram-formatet, den er gal med, forklarer forbundet.

»Caroline er med på den omtalte collage, som du sikkert var bekendt med, både på vores hjemmeside samt Facebook, men linket på Instagram blev desværre beskåret, da det blev publiceret, og det er selvfølgelig både ærgerligt og beklageligt,« skriver Dansk Tennis Forbunds formand, Henrik Thorsøe Pedersen, i en mail.

Herunder kan du se, hvordan den komplette collage på Dansk Tennis Forbunds hjemmeside ser ud. Her optræder Caroline Wozniacki i øverst i collagens venstre hjørne:

Wozniacki spiller i nat tredje runde-kamp i Australian Open. Det kan blive karrierens sidste kamp for danskeren, der lægger ketsjeren på hylden, når Australian Open er færdigspillet.

Du kan følge kampen live her på bt.dk fra midnat af.