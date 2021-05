Hun er næsten vokset op i rampelyset. Og opmærksomheden blev kun større og større.

Men det er ikke noget, der har generet Caroline Wozniacki, der i en tidlig alder skulle lære at navigere i medierne.

»Jeg voksede op i et meget lille land. Jeg blev interviewet første gang, da jeg var ni år. Det blev bare mere og mere, jo bedre jeg blev.«

Det fortæller den danske tennisstjerne i et interview med Chris Evert i programmet 'One-On-One'.

Her bliver hun spurgt til, om det har været svært for hende at være et kendt ansigt i en tennisverden, hvor mange atleter måske stadig har det bedst med at kunne lukke sig inde i sig selv og fokusere fremfor at skulle holde lange pressemøder og stille op til utallige interviews.

Men det har på ingen måde generet danskeren, der stoppede karrieren efter Australian Open i 2020.

»Det blev naturligt for mig. Jeg tænkte ikke så meget over det, og jeg blev ikke bare pludselig kastet ud i det med medierne. At jeg havde den slags medietræning fra barnsben af, gjorde det nemmere for mig at omfavne det,« siger Caroline Wozniacki.

»Jeg lærte undervejs, hvad jeg ville dele fremover og hvor meget. Du lærer, så længe du lever. Jeg havde det sjovt med medierne, jeg nød at være sammen med de mange fans,« siger danskeren, der også havde en anden grund til at dele så meget ud af sig selv.

For da hun selv var barn og havde idoler, var det ikke lige så meget, man hørte til dem.

»Jeg ville ønske, at de spillere, jeg så op til som barn, havde været mere tilgængelige, og at jeg kunne have lært dem bedre at kende. Jeg ville virkelig gerne have, at mine fans lærte mig at kende som andet end bare Caroline fra tennisbanen. Vi har et sjovt liv og laver mange gode ting, som jeg gerne vil dele,« siger Caroline Wozniacki om sit liv som 'sportskendis'.

Hun fortæller dog, at selvom hendes samarbejde med pressen var godt, var der ét spørgsmål, der begyndte at irritere hende.

For da hun første gang blev nummer et i verden i 2010, blev hun for alvor spurgt til den manglende grand slam-titel. Noget, der fortsatte gennem årene, indtil hun i 2018 kunne knytte næverne som vinder af Australian Open.