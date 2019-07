Sikke en aften på Wimbledon-anlægget.

Solen skinnede fra en stort set skyfri himmel, og 'Miss Sunshine' - alias danske Caroline Wozniacki - besejrede russeren Veronika Kudermetova 7-6, 6-3 på den nyrenoverede Bane 1, der siden turneringen i fjor, er blevet udstyret med et hvidt og mægtigt rulletag.

Vejen til den britiske Grand Slam-turnerings kvartfinale er hermed banet:

I tredje runde på fredag skal 14. seedede Caroline Wozniacki møde verdensranglistens nummer 50, Shuai Zhang. Hvis hun lever op til favoritværdigheden her, venter der i fjerde runde på mandag et opgør mod enten ukraineren Dayana Yastremska eller schweizeren Viktorija Golubic, der ligger henholdsvis nummer 35 og 81 på verdensranglisten.

Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

»Det snakker vi ikke om,« sagde Caroline Wozniacki med et ansigtsudtryk, der signalerede irritation, og tilføjede:

»Det er et stykke tid siden, jeg sidst har mødt Zhang. Så jeg skal lige have tjekket op på, hvordan hun spiller på græs. Men herudover har jeg ikke lyst til at kigge fremad i lodtrækningen. Så det er fint. Tak.«

Til gengæld var Caroline Wozniacki mere snakkesalig omkring sin præstation mod Veronika Kudermetova, som hun tabte til i tre sæt for en måned siden ved Grand Slam-turneringen French Open i Paris.

»Det var vigtigt, at jeg ved turneringen i sidste uge i Eastbourne fik nogle kampe i benene inden Wimbledon. Det lykkedes, så jeg føler mig klar i øjeblikket. Jeg er meget tilfreds med den måde, jeg servede og holdt hovedet koldt på. Generelt synes jeg, at jeg spillede en god kamp,« sagde Caroline Wozniacki.

Foto: ANDY RAIN Vis mere Foto: ANDY RAIN

Hun mente, at russerens forudsætninger for at besejre hende var bedre i Wimbledon end ved French Open.

»Hun er sværere at spille mod på græs end på grus, da hun har gode server, returnerer udmærket og forsøger at spille hurtigt,« sagde Caroline Wozniacki.

Efter sin første kamp i mandags mod Sara Sorribes Tormo, mente hun, at banen, hvorpå der blev spillet, havde et ultralangsomt græsunderlag.

»Heldigvis var det nemmere at få fart i bolden på Bane 1. Men det kan være, at græsset her er anderledes. Jeg kan godt lide, at det går lidt hurtigere,« sagde Caroline Wozniacki.

Foto: CARL RECINE Vis mere Foto: CARL RECINE

I øvrigt bad Veronika Kudermetova midt i første sæt om at få en medical timeout.

»Jeg ved ikke rigtigt, hvad der var galt. Men jeg kunne ikke se, hvad der var galt for jeg kunne ikke se noget på hendes serv eller på den måde, hun bevægede sig på,« sagde Caroline Wozniacki, der føler sig fysisk ovenpå.

»Jeg synes det går fint. Ingen problemer,« lød Caroline Wozniackis slutreplik.

Hun spiller efter planen sin næste kamp fredag.