Caroline Wozniacki er godt i gang med forberedelserne til sin flotte tenniskarrieres sidste to turneringsopgaver i henholdsvis New Zealand og Australien.

En netop offentliggjort video, som hun selv har optaget med håndholdt kamera, på Twitter viser, at humøret er i top.

I denne fortæller Caroline Wozniacki, at dele af 1. januar blev tilbragt på en golfbane i USA.

Og sjovt nok præsenterer hun ægtemanden David Lee som sin personlige caddy.

Det er ikke første gang, at Caroline Wozniacki relaterer sig til golfsporten.

I årene, hvor hun dannede par med major-vinderen Rory McIlroy, blev hun ofte set i hans selskab ved store turneringer som US Masters på Augusta National Golf Clubs baner i den amerikanske stat Georgia.

Caroline Wozniacki var i april 2014 caddy for den nordirske golfspiller Rory McIlroy ved Masters-turneringen på Augusta National Golf Clubs baner i USA.

Den korte afskedsturné indledes i New Zealand, hvor Caroline Wozniacki fra på mandag og en uge frem stiller op ved WTA Tour-turneringen ASB Classic.

Det vil være sjette år i træk, at Caroline Wozniacki begynder sæsonen ved ASB Classic i Auckland, hvor hun ikke blot stiller op i singlerækken, men også i damedouble sammen med Serena Williams.

Caroline Wozniacki tabte i 2014 finalen ved US Open mod Serena Williams.

Turneringsledelsen lægger ikke skjul på, at man sætter stor pris på Caroline Wozniackis prioritering.

»Hun er helt sikkert en global superstjerne, og hun har spillet noget af sit bedste tennis ved ASB Classic,« siger turneringsdirektør Karl Budge til nyhedsmediet Weekend Herald og tilføjer:

»Det er hårdt at vide, at hun ikke længere vil spille på vores centre court, så jeg håber stille på, at hun kan løfte pokalen i januar. Det vil være en perfekt afslutning på det gode forhold mellem hende og ASB Classic.«

Mellem ASB Classic og Australian Open har Caroline Wozniacki sagt ja til at spille en opvisningskamp i Melbourne mod russeren Maria Sharapova.