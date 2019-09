En reklame for et nyt interview endte med lidt forvirring.

For da en glad Caroline Wozniacki på sin Instagram opfordrede sine følgere til at læse den snak, hun har haft med veninden Allie Rizzo, vakte en formulering opsigt.

'De handler om livet som kvindelig sportsstjerne, at være nygift og livet efter tennis.'

Sådan skrev Wozniacki, og det er særligt det sidste tema, flere har studset over.

'Livet efter tennis???' skriver en fan blandt andet, mens andre stemmer i for at høre tennisstjernen, hvad det dog betyder.

For netop 'karrierestop' har været et tema de sidste mange måneder - særligt i medierne - efter en svær sæson for danskeren. Men hun har lynhurtigt svaret de mange følgere igen, og meget tyder på, hun ikke har i sinde at lægge ketsjeren på hylden lige foreløbigt.

'Lol... Det betyder bare en dag! Det betyder ikke inden for nærmeste fremtid!' skriver Caroline Wozniacki til sine mange fans.

Senest røg Caroline Wozniacki ud af US Open, da hun tabte sin tredjerundekamp til Bianca Andreescu.

Foto: Vaughn Ridley Vis mere Foto: Vaughn Ridley

Efterfølgende var hun dog i fint humør, da hun mødte pressen og adspurgt, om hun stadig er med på WTA Touren den 1. januar 2020 svarede hun efter en kunstpause:

»Ja, det tror jeg.«

Dermed blev der lagt en lille dæmper på snakken om, hvorvidt hun kunne finde på at indstille karrieren efter denne sæson.

»Det har på grund af skader og sygdom ikke været mit bedste år for mig, men jeg forbliver positiv. De seneste 14 dage har min træning fungeret fint. Timingen i slagene er kommet tilbage. Man kan altid være bagklog, men jeg tror ikke, jeg havde præsteret bedre ved US Open, hvis jeg i ugerne forinden havde spillet masser af kampe,« sagde Wozniacki.

I interviewet, hun har lavet med veninden Allie Rizzo, sætter Caroline Wozniacki lidt ord på, hvilke tanker hun har gjort sig, til når stoppet kommer.

»Jeg tror, jeg er klar til det, når den dag kommer. Det bliver i høj grad noget med at tilpasse sig - jeg har spillet tennis, så længe jeg kan huske, og det har givet mig så meget! Men med en fantastisk mand og gode venner, er jeg sikker på, det bliver lidt lettere at tilpasse sig,« siger Caroline Wozniacki.

Caroline Wozniacki skal den 13. og 14. september deltage i et opvisningsarrangement med blandt andre Maria Sharapova.

Derefter gælder det to WTA-turneringer i Wuhan og Kina.