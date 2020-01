Hun var rørt. Meget endda. Og Caroline Wozniacki stod da også på banen efterfølgende med en kleenex i hånden.

Samtidig havde hun også overskud til lidt humor, da hun blev spurgt til, hvad hun skal senere, efter det stod klart, at karrieren er forbi.

»Jeg skal forhåbentlig ikke græde. Det var kun passende, at min sidste kamp var i tre sæt og en gyser. Og at jeg ville slutte med en forhåndsfejl. Det har jeg arbejdet på hele karrieren, sådan skulle det åbenbart være,« sagde Caroline Wozniacki efter tredjerundekampen, som hun tabte til Ons Jabeur.

Der var smil at spore, og den sidste kommentar fik da også et grin frem hos publikum.

Hun kunne dog ikke holde tårerne tilbage, da hun skulle sende støtte til en helt særlig person. Manden, der har været der i tykt og tyndt.

»Jeg vil især huske støtten fra min far, der har støttet mig alle årene,« nåede Wozniacki at sige, inden stemmen knækkede over.

Efterfølgende fik hun vist en video, hvor mange af konkurrenterne hyldede hende. For fight, den person hun er. Ord, der også gjorde indtryk på hende.

»Jeg tror, når man er på banen, er man der for at vinde. Det vil vi alle. Udenfor er alle i samme både og vil vinde,« sagde Caroline Wozniacki.

Efterfølgende spurgte reporteren på banen, hvad hun egentlig husker bedst fra de sidste par år. Sejren ved Australian Open i 2018 eller sit bryllup med manden David Lee i sommeren 2019.

»Det er ikke et fair spørgsmål. Min mand sidder lige der, så vores bryllyup,« sagde Caroline Wozniacki, der dog også havde overskud til at smile lidt. For hun understregede, at hun trods sit exit er glad og ser frem til, hvad der nu skal ske.

Kampen mod Ons Jabeur endte med at være noget af en gyser, der blev afgjort i tre sæt. Her vandt tuneseren med 7-5, 3-6, 7-5 over Caroline Wozniacki.

