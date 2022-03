Caroline Wozniacki og manden, David Lee, glæder sig til at dele deres rejse fra sportsstjerner til nybagte forældre med danskerne.

Stjerneparret er snart aktuelle i Viaplay-serien 'Wozniacki & Lee,' hvor man får et indblik i stjernernes liv under graviditeten, fødslen og livet som forældre til datteren Olivia.

I et interview med Billed-Bladet fortæller de nu om den kommende serie, og hvor fantastisk det er at være forældre.

»Vi var meget begejstrede, da vi fandt ud af, at vi skulle være forældre. Vi havde alle mulige ideer og tanker om, hvordan vi troede, det ville være at blive forældre, men indtil babyen er kommet til verdenen, aner man ikke, hvad det indebærer. Det er bare fantastisk at være forældre,« siger Caroline Wozniacki til Billed-Bladet.

Caroline Wozniacki og hendes mand, David Lee, om parrets nye reportageserie "Wozniacki og Lee", som sendes i seks afsnit på Viaplay. Hotel Phoenix fredag den 5. februar 2022. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Caroline Wozniacki og hendes mand, David Lee, om parrets nye reportageserie "Wozniacki og Lee", som sendes i seks afsnit på Viaplay. Hotel Phoenix fredag den 5. februar 2022. Foto: Liselotte Sabroe

Stjerneparret fortæller, hvordan der er en hel del, der er sket i det år, hvor de har kunnet kalde sig far og mor.

Datteren Olivia kom til verdenen 11. juni, og Wozniacki og hendes mand har været glade for, at de nu i serien kan gense flere af den lille families store øjeblikke.

David Lee forklarer til Billed-Bladet, at det har været vildt at se de første afsnit af serien og set, hvordan parret gør sig tanker om at blive forældre.

Samtidigt er han vildt begejstret for, at de nu har optagelser af fødslen og deres første tid sammen med lille Olivia.

Viaplay-serien 'Wozniacki & Lee' har premiere 21. marts.