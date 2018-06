Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki svarer igen på kritikken af, at hendes billede på forsiden af den tyrkiske udgave af modemagasinet Cosmopolitan er blevet photoshoppet i stor grad.

Det gjorde hun først forleden med et råbillede fra fotograferingen på det sociale medie Instagram. Og nu forklarer den 27-årige dansker, hvad der fik hende til at bevise, at der ikke er blevet manipuleret groft med billedet.

»Jeg var bare lidt træt af, at folk hele tiden blev ved med at sige, at det ikke ligner mig, og så viste jeg et billede ’behind the scenes’ som lignede,« sagde Caroline Wozniacki til BT og en række andre medier efter lørdagens træning ved Grand Slam-turneringen French Open i Paris.

Foto: Instagram Foto: Instagram

De fleste ser Caroline Wozniacki, når hun svinger ketsjeren på tennisbanen med sved på panden og uden makeup. Og det, tror hun, er årsagen til beskyldningerne, fordi folk ikke er vant til at se hende med sminke i ansigtet.

»Det er klart, at man ser helt anderledes ud, når man har makeup på og bliver stylet, end når man går på banen. Man kan bare se på den røde løber, at man ser anderledes ud, når man står inde på træningsbanen. Jeg synes, det er sjovt at blive stylet lidt engang imellem og se en anden side af mig,« sagde Caroline Wozniacki med et stort smil.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Når det er sagt, så synes Caroline Wozniacki, at det var ‘fedt’ at komme på forsiden af modemagasinet. Siden oplevelsen er tennisstjernen også havnet på forsiden af magasinet Prestige.

Caroline Wozniacki ligger i øjeblikket nummer to på verdensranglisten. Hun deltager i disse dage i Grand Slam-turneringen French Open, hvor hun er nået til fjerde runde og skal møde russeren Daria Kasatkina, som ligger nummer 14 i verden.