Caroline Wozniacki har aldrig lagt skjul på, hun gerne ville være mor.

Men tilbage i oktober 2018 kom der pludselig en modstander på banen, den danske tennisstjerne ikke havde regnet med. Leddegigt.

Og det satte mange tanker i gang hos i dag 30-årige Caroline Wozniacki, der i januar 2020 stoppede sin aktive karriere.

»Jeg vidste, jeg gerne ville være gravid, men jeg bekymrede mig for, om jeg kunne gå igennem en graviditet, eller om jeg skulle være obs. på nogle særlige ting. Nu bliver jeg holdt under tæt observation af hospitalet,« fortalte Caroline Wozniacki til et digitalt arrangement med Gigtforeningen, skriver Alt for damerne.

Caroline Wozniacki og David Lee skal være forældre til juni. Foto: NATASHA MORELLO

Den 10. februar i år kunne hun og manden David Lee fortælle verden, at de til juni bliver forældre for første gang, når en lille pige kommer til verden.

Men inden da havde den danske stjerne haft en snak med sin læge i forhold til drømmen om at blive mor.

»Jeg havde en lang snak med min læge, og vi lagde en plan sammen for min graviditet. Heldigvis blev jeg gravid ret hurtigt og har haft en fantastisk graviditet. Min sygdom er gået mere i ro – det sker nogle gange for gravide kvinder med leddegigt. Jeg håber, det fortsætter, men min læge har også advaret mig om, at når jeg har født, kan jeg få et tilbagefald, men det må vi bare tage, som det kommer,« lød det fra Caroline Wozniacki.

I februar 2017 blev stjerneparret så forlovet, inden de i sommeren 2019 blev gift i Toscana i Italien.

De har aldrig lagt skjul på, at de ønskede at stifte familie, og i et interview med tyske Bild fortalte Caroline Wozniacki i december, at hendes sygdom ikke skulle have lov til at stikke en kæp i hjulet.

»Et af de mange spørgsmål, som min reumatolog stillede, var: Kan jeg blive gravid med sygdommen, og ville det være sikkert for min baby? Nu hvor jeg ved, at jeg kan få børn, er jeg fokuseret på at holde min sygdom under kontrol, så jeg holder mig sund, hvis min mand og jeg beslutter at stifte familie,« sagde hun dengang.