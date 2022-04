Hun kan godt nogle gange savne at spille en stor kamp, der virkelig betyder noget. Men Caroline Wozniacki savner bestemt ikke alt det, der skal til for at nå dertil.

»Nogle gange kan jeg da godt tænke: 'Det kunne være fedt at spille en Australian Open-finale igen eller en US Open-finale,« siger hun med et smil og fortsætter:

»Men så tænker man på alt det, det kræver at nå dertil, og så tænker jeg, at jeg har det fint,« griner den danske stjerne.

Hun lagde ketsjeren på hylden i januar 2020, og siden har hun kastet sig ud i flere projekter. Hun har med sin familie besteget Kilimanjaro, lavet tv-programmer og haft et job som ekspertkommentator.

Men lige nu lægger hun sig ikke fast på, hvad der skal ske.

»Nu må vi se, hvad der sker. Jeg har ikke faste planer om, hvad jeg vildt godt kunne tænke mig senere hen. Jeg er altid interesseret i nye udfordringer senere hen, vi får se,« fortæller Caroline Wozniacki.

Hun har godt kunnet lide at lave tv og afviser ikke, det kunne blive til mere. Samtidig vil hun gerne prøve flere kræfter med ekspertkommentering.

»Jeg ville gerne prøve det og se, hvad jeg synes om det. Så vil jeg give det en chance året ud, lave nogle grand slams og se, hvordan det går, og tage den derfra,« siger Wozniacki, der dog er kryptisk, da hun bliver spurgt til, hvem hun skal arbejde for året ud.

»Jeg har nogle ting under opsejling, jeg ikke kan snakke om endnu,« siger hun.

Ekspertjobbet, som hun prøvede under Indian Wells og Miami Open, var en spændende og ny udfordring.

»Rigtig mange kom og sagde, jeg havde nogle interessante informationer, for når man har spillet mod de personer før og ved, hvordan det føles at stå på den anden side, er det klart, man har lidt mere viden om det. Det tror jeg, folk synes er interessant. For mig er det fedt ikke at skulle gøre sig klar til en kamp på samme måde. Det er meget nemmere at se en kamp udefra end at spille den. Det var fint at komme til en turnering og ikke være nervøs eller hundrede procent fokuseret på at skulle spille og på banen. Det gjorde en mere afslappet,« siger Wozniacki.

Hun har desuden beholdt mange af sine sponsorer og vil også gerne lave flere kampagner på sociale medier. Noget, hun synes er sjovt og fedt at være en del af, forklarer hun. Og en kampagne, der betyder noget særligt for hende, er den, der omhandler hendes sygdom.

Caroline Wozniacki stoppede karrieren i 2020. Foto: Kasper Løjtved/Byrd Vis mere Caroline Wozniacki stoppede karrieren i 2020. Foto: Kasper Løjtved/Byrd

For i oktober 2018 fortalte Caroline Wozniacki, at hun var blevet ramt af leddegigt, og derfor har det også betydet meget for hende at kunne være frontfigur i fortællingen om sygdommen.

»Det har været ret vigtigt for mig. Jeg ved, hvordan det føltes at have det rigtig dårligt, da jeg havde det værst med min sygdom. Og hvordan det er, når man ikke ved, hvad der sker med ens krop. Kan jeg hjælpe andre til at kunne få det bedre hurtigere, bare det er et par stykker, har det allerede gjort en stor forskel,« siger den danske stjerne.

Hun har i kølvandet på kampagnen kunnet fornemme, hvordan mange faktisk sidder – eller har siddet – i samme situation.

»Der er rigtig mange, der går og døjer med at føle sig utilpas, trætte, have ondt i led, men ikke rigtig virkelig har turdet sige: 'Okay, prøv og hør, jeg har det dårligt, vi må finde ud af, hvad der er galt'. Jeg tror, jeg har givet lidt mere tro på det, at folk ikke er bange for at sige til lægen, de har det dårligt, og vil vide, hvad der er galt,« siger Wozniacki.

Hun har selv tidligere fortalt, hvordan flere læger ikke tog det seriøst, da hun gik til dem med smerter. Det tog 'en masse læger og forskellige test', før hun fik den endelige diagnose.

»Jeg vidste, noget var hundrede procent galt, selvom lægerne sagde, der ikke var. Jeg blev ikke taget seriøst, selvom det var nogle af de bedste læger, jeg tog til. De sagde bare, det kunne være mentalt, det kunne være psykisk, jeg kunne være gravid, i dårlig form. Det var ting, hvor jeg tænkte: 'Seriøst!?'. Endelig fandt jeg en læge, der tog det seriøst og troede på mig,« siger Caroline Wozniacki.

Det var dog ikke leddegigt, der var årsagen til, hun stoppede karrieren. Det var i stedet en voksende drøm om at prøve nye ting. Tirsdag vender hun dog tilbage til tennisbanen for en stund for at spille 'The Final One' i Royal Arena.