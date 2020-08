Med 71 uger på verdensranglistens førsteplads, en sejr i grand slam-turneringen Australian Open og tre OL-deltagelser erklærede Caroline Wozniacki i december, at hun havde opnået alt, hun ville, på tennisbanen.

Derfor besluttede den danske sportsstjerne at indstille sin imponerende karriere for at dedikere sin tid til at opfylde drømmene uden for banen.

Blot tre uger efter ventede et af de største eventyr: at bestige Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro, sammen med sin amerikanske ægtemand og tidligere NBA-basketspiller David Lee, sin svigermor, Susan Lee, sin storebror, Patrik Wozniacki, og forældrene Anna og Piotr Wozniacki.

Det er blevet til programserien 'Klædt af mod toppen med familien Wozniacki', som har premiere på Dplay og Kanal 5 på torsdag.

»Det er en af de hårdeste ting, jeg nogensinde har gjort. At løbe maraton i New York var også rigtigt hårdt, og at have spillet i 50 graders varme i Australien har også været rigtig, rigtig hårdt. Men turen til Kilimanjaro er bestemt også deropad,« siger Caroline Wozniacki til Ritzau og uddyber:

»Allerede efter et par dage var vi fysisk og mentalt trætte, og så er der altså lang vej igen til toppen. Der var helt sikkert tidspunkter, hvor vi tænkte: 'Hvorfor har vi sagt ja til det her?!' Vi var helt smadrede efter turen, og David og jeg sov nærmest flere dage i træk bagefter. Men jeg tror på, at nogle af de fedeste oplevelser, vi får her i livet, er nogle af de hårdeste.«

At bestige Kilimanjaro har længe været en af Caroline Wozniackis allerstørste drømme og ambitioner uden for banen. Men det er en bedrift, som kun halvdelen af dem, som sætter sig for det, faktisk er i stand til at gennemføre.

I programserien vil familien Wozniacki gøre forsøget - endda uden overtøj på kroppen og brug af hjælpemidler som ekstra ilt.

Hvordan programserien Klædt af mod toppen med familien Wozniacki blev til, fortæller Caroline Wozniacki til Ritzau her: »Producenterne skrev først til min bror, Patrik, som præsenterede idéen for mig. Jeg tænkte, det kunne være cool at afprøve nye grænser. Jeg fortalte David om idéen og til mine forældre, som også gerne ville med. Så sagde David, at hans mor også kunne være med. Og så endte vi alle sammen i programmet, så det kunne blive et rigtigt familieeventyr.« Foto: Per Arnesen / Discovery Networks Danmark/Free Vis mere Hvordan programserien Klædt af mod toppen med familien Wozniacki blev til, fortæller Caroline Wozniacki til Ritzau her: »Producenterne skrev først til min bror, Patrik, som præsenterede idéen for mig. Jeg tænkte, det kunne være cool at afprøve nye grænser. Jeg fortalte David om idéen og til mine forældre, som også gerne ville med. Så sagde David, at hans mor også kunne være med. Og så endte vi alle sammen i programmet, så det kunne blive et rigtigt familieeventyr.« Foto: Per Arnesen / Discovery Networks Danmark/Free

For at nå toppen skal man først gennem ekstrem varme og stejle stigninger, inden man når det sidste seje stræk i bidende kulde og tynd luft.

Så inden familien begav sig til bjergfoden af den 5895 meter høje tanzaniske kæmpe, tog tre eksperter dem gennem et forløb for at tilegne dem teknikker i målet om at flytte grænserne for, hvad deres kroppe kunne præstere.

Familien var i lære hos Wim "The Ice Man" Hof for at modstå den ekstreme kulde, dernæst hos den danske verdensmester i fridykning, Stig Severinsen, for at øge iltoptaget, og til sidst ventede mental- og udholdenhedstræning hos en af de sagnomspundne shaolin-munke.

»For mig var det kolde vand det, jeg var mest nervøs for. Jeg ville aldrig stikke en storetå i isvand, så bare det at komme ned i isvand var et stort skridt,« siger Caroline Wozniacki, der her ses i det kolde vand - alene og med resten af Wozniacki- og Lee-familierne:

»For mig var det kolde vand det, jeg var mest nervøs for. Men jeg blev nødt til at prøve det, og det er det, jeg generelt er mest stolt af: at vi alle sammen gav den en skalle, uanset om det så var en succes eller ej,« siger Caroline Wozniacki til Ritzau. Foto: Per Arnesen / Discovery Networks Danmark/Free Vis mere »For mig var det kolde vand det, jeg var mest nervøs for. Men jeg blev nødt til at prøve det, og det er det, jeg generelt er mest stolt af: at vi alle sammen gav den en skalle, uanset om det så var en succes eller ej,« siger Caroline Wozniacki til Ritzau. Foto: Per Arnesen / Discovery Networks Danmark/Free

»Inden turen til Kilimanjaro skulle familien lære at håndtere ekstrem kulde. - Det var hårdt for mig at skulle ned i iskoldt vand. Det er noget, jeg aldrig har været super glad for. Men det har været super fedt at presse grænserne og prøve ting, vi ikke havde prøvet før,« siger Caroline Wozniacki til Ritzau. Foto: Per Arnesen / Discovery Networks Danmark/Free Vis mere »Inden turen til Kilimanjaro skulle familien lære at håndtere ekstrem kulde. - Det var hårdt for mig at skulle ned i iskoldt vand. Det er noget, jeg aldrig har været super glad for. Men det har været super fedt at presse grænserne og prøve ting, vi ikke havde prøvet før,« siger Caroline Wozniacki til Ritzau. Foto: Per Arnesen / Discovery Networks Danmark/Free

»Men ligesom at man stoler på sin coach på tennisbanen, så stoler man også på sine guruer her, at de ikke får en ud i noget, man ikke kan klare, selv om de presser en til det yderste. Og så må man sige fra, hvis man ikke kan mere, men jeg er glad for at kunne give den en skalle.«

I efteråret 2018 fik Caroline Wozniacki konstateret leddegigt, men det er ikke noget, hun var mærket af under turen, forklarer hun.

»Jeg har lært at holde det i skak, og så ved jeg, hvordan jeg skal give mig 100 procent og ikke give op. Som atlet og sportsudøver er man vant til at blive presset til det yderste. Min far, som har trænet mig i så mange år, er også vant til det, så det var selvfølgelig lidt anderledes for Patrik, Davids mor og min mor.«

»Selv om vi er sportsmennesker, der elsker at konkurrere, så var det samtidig vigtigt for os, at vi var sammen som en familie og hjalp hinanden, når nogle havde brug for det. Det var fedt at opleve, at vi alle sammen bakkede hinanden op,« understreger hun.

At bestige Kilimanjaro har længe stået på Caroline Wozniackis liste over ting, hun ville opleve. »Jeg kunne også godt tænke mig at se Machu Picchu og pyramiderne i Egypten. Jeg kunne også godt tænke mig at tage til Alaska, Grønland og Færøerne,« siger sportsstjernen til Ritzau. Foto: Per Arnesen / Discovery Networks Danmark/Free Vis mere At bestige Kilimanjaro har længe stået på Caroline Wozniackis liste over ting, hun ville opleve. »Jeg kunne også godt tænke mig at se Machu Picchu og pyramiderne i Egypten. Jeg kunne også godt tænke mig at tage til Alaska, Grønland og Færøerne,« siger sportsstjernen til Ritzau. Foto: Per Arnesen / Discovery Networks Danmark/Free

Om familien når toppen af Kilimanjaro, må man se i programmerne.

Trods de udfordrende omgivelser i de intense uger er familien blevet tættere end nogensinde. Især båndet mellem de to svigerfamilier er blevet styrket, forklarer Caroline Wozniacki.

»Det er længe siden, at vi har kunnet komme ud at rejse på denne her måde sammen. Mine forældre og David har et rigtig, rigtig godt forhold, det har de altid haft, så det har også været så fedt at være sammen med Davids mor, så hun også er kommet tættere ind på min familie.«

»Vi er stærkere, end hvad vi troede, vi var. Og det har gjort os stærkere som familie. Vi er blevet presset til det yderste, men det er noget, vi ser tilbage på nu med et smil på læben og som en oplevelse, vi aldrig vil glemme.«

»Det har været en meget fantastisk oplevelse, at vi alle sammen, hele familien, fik lov til at være sammen i tre uger og prøve vores grænser og opleve ting, vi aldrig har prøvet før. Det har gjort os stærkere som familie,« fortæller Caroline Wozniacki til Ritzau. Foto: Per Arnesen / Discovery Networks Danmark/Free Vis mere »Det har været en meget fantastisk oplevelse, at vi alle sammen, hele familien, fik lov til at være sammen i tre uger og prøve vores grænser og opleve ting, vi aldrig har prøvet før. Det har gjort os stærkere som familie,« fortæller Caroline Wozniacki til Ritzau. Foto: Per Arnesen / Discovery Networks Danmark/Free

Turen markerer endnu en milepæl i et mildest talt begivenhedsrigt år.

Caroline Wozniacki er lige fyldt 30 år, hun har netop fejret sin første bryllupsdag med David Lee, og så indstillede hun som bekendt sin professionelle sportskarriere i januar.

Hun er allerede ved at åbne næste kapitel i sit liv. Hun kan endnu ikke røbe, hvad der konkret venter hende af nye udfordringer. Men en ting er sikkert og vist - foreløbigt bliver det en tilværelse uden tennis.

»Jeg savner det overhovedet ikke lige nu. Jeg har fået meget mere tid til at gøre de ting, jeg ikke kunne før. Det kan godt være, at jeg kommer til at savne det om et år, men lige nu gør jeg i hvert fald ikke. Jeg er helt afklaret og har det godt med, hvor jeg er i livet lige nu.«

»Jeg har været på farten på et program i 20 år, så det har været rart at få lov til at slappe af og bare være det samme sted i et længere stykke tid - bare det ikke at skulle tænke på, at man skulle op at træne næste morgen eller spille en ny turnering. Det er rart at leve et lidt mere normalt liv nu.«

'Klædt af mod toppen med familien Wozniacki' får premiere på Dplay og Kanal 5 torsdag 13. august.

/ritzau/