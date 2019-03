Ganske vist har Caroline Wozniacki på grund af sygdom ikke spillet en eneste tenniskamp, siden hun i januar ved grand slam-tennisturneringen Australian Open tabte i tredje runde til Maria Sharapova. Men der er intet, der tyder på, at hun har i sinde at indstille karrieren foreløbig.

I hvert fald gør hun på lørdag comeback ved WTA-turneringen BNP Paribas Open i den amerikanske ørkenby Indian Wells, hvor hun skal møde vinderen af kampen mellem Rebecca Peterson og Ekaterina Alexandrova.

Men ikke nok med det.

Fra Polen er det netop blevet offentliggjort, at hun 21. maj spiller opvisningskamp mod Agnieszka Radwanska.

Oh Aga Radwanska just announced there will be her official tennis carrer goodbye in Kraków Tauron Arena 21st May. She will play last matches with Kerber and Wozniacki. pic.twitter.com/RvJi75GDKi — Ann (@amrsNRSSKK) 6. marts 2019

Arrangementet foregår i Tauron Arena i Krakow og får også deltagelse af den tyske tennisspiller Angelique Kerber.

At Caroline Wozniacki har sagt ja til denne opgave, skyldes, at Agnieszka Radwanska sidste år i november meddelte sit karrierestop, og at den tidligere Wimbledon-finalist nu skal hyldes i hjemlandet.

'Efter 13 år med at spille tennis på topplan har jeg besluttet at stoppe karrieren. Det var ikke en nem beslutning. Uheldigvis er jeg ikke længere i stand til at træne og spille på den måde, jeg er vant til,' forklarede Agnieszka Radwanska i en pressemeddelelse.

Straks efter kommenterede Caroline Wozniacki, der har været nær veninde med Agnieszka Radwanska i flere år, historien på Twitter:

We will miss you Aga! Miałaś fantastyczną karierę, możesz być bardzo z siebie dumna https://t.co/OhbaBVUmFh — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 14. november 2018

'Vi vil savne dig 'Aga'- Du har haft en fantastisk karriere, og du kan være meget stolt af dig selv,' skrev den danske tennisspiller på såvel dansk som polsk.

Opvisningskampen i Krakow spilles få dage før næste grand slam-turnering, French Open, hvori Caroline Wozniacki ventes af deltage.

Her og nu befinder Caroline Wozniacki sig i Indian Wells, og det virker, som om hun er fit for fight.

Senest har hun på Twitter lagt et par billeder ud af sig selv.

Feeling like a doll pic.twitter.com/f0qB3bJKwr — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 6. marts 2019

'Føler mig som en dukke,' lyder hendes bemærkelsesværdige kommentar.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra såvel hendes far, Piotr Wozniacki, og hendes danske agent, Mikkel Nissen, men ingen er vendt tilbage med svar.

Det skulle dog være ganske vist, at Caroline Wozniacki efter turneringen i Indian Wells stiller op ved Miami Open.

Som optakt til French Open har hun til B.T. tidligere fortalt, at hun blandt andet vil spille en turnering på grus i den amerikanske by Charleston.