De er meget gode veninder uden for banen.

Og nu skal Caroline Wozniacki og Serena Williams vise, hvad de kan, indenfor kridtstregerne.

De to tennisstjerner skal nemlig - for første gang nogensinde - spille double sammen ved WTA Auckland Open i 2020.

Det bekræfter de begge to til turneringens hjemmeside.

Foto: Claus Fisker

»Vi har ventet på det i lang tid (at spille double sammen, red.), men det har bare ikke passet sammen. Så jeg er virkelig glad for, det endelig sker og så til en af mine yndlingsturneringer. Det bliver så sjovt,« siger Caroline Wozniacki.

Samme entusiasme er der hos hendes amerikanske veninde, der normalt spiller double med sin søster, Venus Williams.

»Jeg kan ikke vente med at spille med Caroline, hun er en af mine bedste venner, og jeg er bare så glad for, at det er muligt for os at spille turneringen sammen, inden hun lægger ketsjeren på hylden permanent,« siger Serena Williams med henvisning til, at Caroline Wozniacki stopper karrieren efter Australian Open i januar 2020.

Efterfølgende spiller danskeren en afskedskamp, og det er også mod netop Serena Williams - det er 18. maj næste år i Royal Arena, og der er allerede lang venteliste til den begivenhed, som allerede er udsolgt.

Arrangøren bag WTA Auckland Open er derfor også glad for, det er lykkedes at få de to stjerner sat sammen, inden det ville være for sent.

»Jeg tror, det er noget, fansene har ventet på længe,« siger direktøren, Karl Budge, og fortsætter:

»At have Serena og Caroline på banen samtidig - på samme side af nettet - er en fantastisk mulighed for, at fansene kan se historie, der bliver skrevet,« lyder det.

Caroline Wozniacki og Serena Williams har tilsammen 102 WTA-titler i single, 24 grand slam-titler, og så har de tilsammen ligget nummer et på verdensranglisten i 390 uger.