Andy Murray som træner for Caroline Wozniacki? Det er i hvert fald et tilbud, som den danske tennisstjerne har givet skotten.

»Hvis du nogensinde leder efter et trænerjob, er der et ledigt et sammen med min far.«

Sådan siger den danske tennisstjerne med et smil i en video, der er lavet til netop Andy Murray i forbindelse med skottens første kamp ved Australian Open.

Inden turneringen fortalte Murray åbent om det skadeshelvede, han har været igennem, og hvordan han stadig døjer med smerter i så høj grad, at Australian Open kunne blive hans sidste turnering.

Andy Murray har formentlig ikke mange kampe tilbage som tennisspiller. Foto: HAMISH BLAIR

Derfor har turneringsforbundet lavet en video, hvor mange tennisstjerner hylder Andy Murray. Foruden Wozniacki, er blandt andre Rogerer Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic med. Og Caroline Wozniacki sender flere rosende ord afsted til Murray.

»Jeg kommer virkelig til at savne dig på touren (WTA-touren, red.) – ikke kun som spiller men også som person. Du er altid så sjov at være sammen med. Du har de bedste jokes, men jeg vil ikke have, det stiger dig til hovedet,« siger Caroline Wozniacki med et smil.

Andy Murray tabte sin første kamp ved Australian Open, og dermed er han ude af turneringen. Det er dog ikke sikkert, det betyder endegyldigt farvel til tennissporten. For da han fortalte om det sidste halvandet år forud for årets første Grand Slam-turnering, sagde han, at han selv havde tænkt, han ville stoppe efter Wimbledon.

Den turnering bliver spillet i juli.