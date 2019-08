Caroline Wozniacki hygger sig godt, inden hun i næste uge skal spille US Open i New York.

Ventetiden for Wozniacki bruges nemlig med veninden Serena Williams og et af tidens helt hotte par - supermodellen Gigi Hadid og reality-personen Tyler Cameron. Og i sådan et selskab følger paparazzi-fotograferne altså også med.

Tidligere på ugen dukkede der nemlig billeder frem af selskabet, der ifølge E! News bestod af Caroline Wozniacki, Serena Williams, Gigi Hadid, Tyler Cameron og Hadids veninder Cully Smoller og Kendall Visser.

De landede på den mexicanske restaurant La Esquina i New York, hvor der blev spist middag i en times tid, skriver E! News. Caroline Wozniacki ser dermed ud til at bruge ventetiden op til US Open fornuftigt.

Her møder Caroline Wozniacki i den kommende uge kineseren Yafan Wang i første runde. Og den 29-årige dansker skal dermed forsøge at finde tilbage på vindersporet mod nummer 50 i verden.

Hun har brug for en sejr i en tid, hvor resultaterne ikke har flasket sig. Senest tabte Wozniacki i første runde i Cincinnati mod 19-årige Dayana Yatremska og efterfølgende fortalte hendes bror, at selvtilliden ikke var i top.

Hun virker til at være drænet for selvtillid og tro på tingene. Der mangler kynisme på breakboldene og de chancer, hun får i løbet af kampene, sagde Patrik Wozniacki til TV 2 SPORT i midten af august.

Nu er Caroline Wozniacki dog i New York og i godt selskab. Det kan jo være, at der drysser lidt stjernestøv af på danskeren fra veninden Serena Williams eller supermodellen Gigi Hadid.