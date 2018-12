Caroline Wozniacki smed i 2018 en bombe, da hun fortalte, at hun var blevet diagnosticeret med den kroniske sygdom leddegigt.

Som en af verdens bedste tennisspillere kom det bag på de fleste. Også den danske tennisstjerne selv.

Men det var også en rar erkendelse for Caroline Wozniacki, der havde slidt med træthed og skader i et stykke tid. Og nu kæmper hun for at holde karrieren i live på trods af sygdommen.

»Jeg styrer det. Hver dag er en ny dag, og du har det, som du har det. Men jeg har det ret godt med det. Det er bare om at finde ud af, hvilke små ting der fungerer for mig, og hvad der gør mig godt. Det lærer man med tiden,« siger Caroline Wozniacki til det newzealanske nyhedssite Stuff.

Caroline Wozniacki sammen med sin forlovede David Lee. Foto: JOHN G. MABANGLO

Caroline Wozniacki meldte selv sin sygdom ud på et pressemøde i oktober. Siden har hun fået adskillige henvendelser, og nu vil den danske nummer tre på verdensranglisten bruge sin status som kendt ansigt til at hjælpe andre, der også lider af leddegigt.

»Man har en stor platform, når man laver det, jeg gør, og jeg mener, at der er så mange måder at skabe opmærksomhed om det. Vi er ved at finde ud af det, og først og fremmest hjælper det allerede mange mennesker, når jeg siger, at jeg har leddegigt,« siger Caroline Wozniacki, der allerede har mærket de positive vinde.

»Mange mennesker er vendt tilbage til mig for at fortælle mig, at de lider af det samme, eller at en i deres familie gør. Der er flere mennesker, der lider af det, end man lige tror.«

Den 28-årige danske tennisstjerne er netop ankommet til Auckland i New Zealand, hvor hun skal spille med i ASB Classic.

Caroline Wozniacki i et helt skørt øjeblik med sin ketscher. Foto: Vincent Thian

Det blev dog en dag senere end forventet, for Wozniacki måtte lige vente en dag ekstra i Miami, da hendes fly til Houston blev aflyst på grund af dårligt vejr.

Derfor gik turen i stedet over San Francisco og blev en dag forsinket.

»Jeg blev i lufthavnen i nogle timer for at finde ud af, hvordan jeg kunne nå frem så hurtigt som muligt. Da de fortalte mig, at jeg var nødt til at vente til næste dag, kunne jeg tage hjem for en stund, hvilket ikke var dårligt. Men jeg ville selvfølgelig ønske, at jeg havde været her i går og allerede var i gang med min forberedelse, men du kan ikke rigtig gøre noget ved uvejr,« siger Caroline Wozniacki.

Hun starter sin 2019-sæson i New Zealand med en kamp 1. januar mod en kvalifikationsspiller i ASB Classic.