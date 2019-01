Caroline Wozniacki optræder på forsiden i den nye udgave af livsstilsmagasinet 'ELLE'.

Heri fortæller hun i et interview over intet mindre end otte sider, at hun allerede gav sit første interview, da hun 'måske var ni år gammel'.

»Og siden da har det bare været mere og mere, ikke kun i Danmark, men over hele verden, og jeg vil gerne kunne være en god rollemodel og inspirere børn, der gerne vil spille tennis, på en måde, så man kan se, at man virkelig har gjort en forskel,« siger Caroline Wozniacki og tilføjer:

»Men når det handler om mit personlige liv, uden for banen, så tror jeg bare mest af alt, jeg er mig selv og gør de ting, jeg har lyst til.«

Vis dette opslag på Instagram Thank you @elledanmark for putting me on your January cover! My first cover of the year! Had a blast shooting this back in Copenhagen a few months ago! . . . @seanmcmenomy_studio Styling: @barbaragullstein Hair: @sidselmarieboeg Makeup: @sineginsborg Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 2. Jan, 2019 kl. 1.01 PST

Caroline Wozniacki understreger, at det i sidste ende er én selv, der skal være glad.

»Og det tror jeg, at man lærer hen ad vejen: At ligegyldigt hvad, så vil der altid være nogen, som ikke kan lide dig. Det kan være uden grund, men der er måske også nogen, der er misundelige?« siger Caroline Wozniacki.

Hun er udmærket klar over, at det ikke er muligt at gøre alle glade og tilfredse.

»Så det handler om at gøre sig selv glad og gøre sin familie glad og være en god person. Så det er det, jeg tænker på hver dag: 'Hvad kan jeg gøre for at gøre mig selv glad? Og når jeg selv er glad: Hvad kan jeg gøre for at gøre de mennesker, der er omkring mig, glade og for at få deres dag til at være en god dag?,« siger Caroline Wozniacki.

Caroline Wozniacki vandt Grand Slam-tennisturneringen Australian Open i 2018. Foto: THOMAS PETER Vis mere Caroline Wozniacki vandt Grand Slam-tennisturneringen Australian Open i 2018. Foto: THOMAS PETER

Hun indledte 2019-sæsonen med at besejre tyskeren Laura Siegemund i første runde ved denne uges WTA-turnering »ASB Classic« i New Zealand, men tabte efterfølgende til canadieren Bianca Andreescu.

Hermed kan hun komme i gang med de sidste forberedelser til årets første Grand Slam-turnering, Australian Open, der serves i gang mandag 14. januar i Melbourne.

Her er Caroline Wozniacki forsvarende mester eftersom hun vandt finalen i turneringens 2018-udgave over Simona Halep.

I dette års Australian Open vil Caroline Wozniacki takket være sin øjeblikkelige tredjeplads på verdensranglisten blive tildelt en semifinale-seeding.