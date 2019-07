For første gang i mange år bor Caroline Wozniacki på hotel under Wimbledon-turneringen.

Det er der en helt speciel årsag til, fortalte den 28-årige danske tennisspiller ved mødet med dansk presse dagen efter førsterunde-sejren over spanieren Sara Sorribes Tormo.

Sammen med sin familie havde hun ellers lejet et stort hus de to uger, hvor Grand Slam-turneringen afvikles i London.

»Men det var meget beskidt. Der var derfor ingen chance for, at vi kunne bo der,« fortalte hun.

»Team Wozniacki« nåede at overnatte i huset en enkelt gang.

»Her sov jeg på sofaen (i stuen, red.), fordi soveværelset var så ulækkert,« sagde Caroline Wozniacki og tilføjede:

»Normalt plejer vi at bruge den samme udlejer, når jeg deltager i Wimbledon-turneringen. Denne gang tænkte vi, at der skulle prøves noget nyt. Vi betalte simpelthen så mange penge for dette hus, der blandt andet indeholdt fem soveværelser.«

Caroline Wozniacki har efterfølgende modtaget en undskyldning fra udlejeren, der forsøgte at gøre skaden god igen ved at sende nogle rengøringsfolk ind.

Wimbledons vindere De seneste fem års Wimbledon-vindere: Damesingle

2014: Petra Kvitova, Tjekkiet

2015: Serena Williams, USA

2016: Serena Williams, USA

2017: Garbine Muguruza, Spanien

2018: Angelique Kerber, Tyskland Herresingle

2014: Novak Djokovic, Serbien

2015: Novak Djokovic, Serbien

2016: Andy Murray, Storbritanien

2017: Roger Federer, Schweiz

2018: Novak Djokovic

»Men det var for sent, og ærlig talt tror jeg ikke, det var muligt at rengøre huset,« sagde Caroline Wozniacki.

Flytningen fra det lejede hus til hotel betyder, at Caroline Wozniacki nu får mere transporttid til kamp og træning.

»Det er vi vant til fra mange andre turneringer, så det er okay. Jeg har ellers altid syntes, det var vildt hyggeligt at bo i området omkring Wimbledon-anlægget. Men hvis jeg skal vælge mellem det, og at bo et sted, hvor der er rent at bo i, er der ingen tvivl om, hvad jeg foretrækker,« sagde Caroline Wozniacki.

Hun spiller sin næste kamp onsdag, hvor der i damesinglerækkens anden runde venter en duel mod russeren Veronika Kudermetova.