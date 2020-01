Verdens største tennisstjerner var tilstede onsdag ved Rally For Relief i Australien, hvor der blev samlet penge sammen.

Caroline Wozniacki var selvfølgelig en af dem, og der var ingen tvivl om, at hun er en publikumsyndling i Australien.

»Det betyder meget, og jeg er så glad for, at så mange kommer i dag for at bakke det her op. Australien går igennem meget, og det, at vi alle kan være her i dag og samle en masse penge sammen, er virkelig fedt. Så jeg håber, at vi får det sjovt i dag og kan indsamle en masse penge,« sagde Wozniacki lige efter, at hun blev klappet ind på banen i et kæmpemæssigt bifald.

Derudover fik den 29-årige dansker en flot hæder først i arrangementet.

Der var mange stjerner tilstede ved Rally For Relief. Fra venstre til højre: Roger Federer, Nick Kyrgios, Naomi Osaka, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Serena Williams, Caroline Wozniacki, Petra kvitova, Coco Gauff, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas og Rafael Nadal. Foto: SCOTT BARBOUR Vis mere Der var mange stjerner tilstede ved Rally For Relief. Fra venstre til højre: Roger Federer, Nick Kyrgios, Naomi Osaka, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Serena Williams, Caroline Wozniacki, Petra kvitova, Coco Gauff, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas og Rafael Nadal. Foto: SCOTT BARBOUR

Her var hun den ene af to holdkaptajner, da Team Wozniacki skulle spille mod Team Williams i en noget utraditionel double-kamp, hvor spillerne skiftede ud løbende.

Danskeren var kaptajn på et hold bestående af mange unge spillere, men ikke desto mindre store profiler: Naomi Osaka, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas og stortalentet Coco Gauff.

Men modstanden var hård på Team Williams, der talte tilsammen talte 60 grand slam-sejre mod Team Wozniackis tre. Team Williams bestod af Novak Djokovic, Rafael Nadal, Petra Kvitova, Serena Williams og Dominic Thiem.

Alle spillere var udstyret med en mikrofon undervejs, hvor der blev joket, smilet og gjort grin med hinanden, og Team Williams vandt den uortodokse kamp 4-3.

Wozniacki slår bolden mellem benene ved Rally For Relief. Foto: WILLIAM WEST Vis mere Wozniacki slår bolden mellem benene ved Rally For Relief. Foto: WILLIAM WEST

Flere gange undervejs var spillerne op til otte på banen samtidig, og en brandmand ved navn Deb, som har været med til at bekæmpe skovbrandene, fik også lov til at spille med sit idol, Rafael Nadal.

Senere i arrangementet blev Roger Federer og australske Nick Kyrgios, som har lovet at donere 200 dollars per servees, han laver den næste måned, også en del af festlighederne.

Desuden annoncerede Rafael Nadal og Roger Federer, at de sammen donerer 250.000 australske dollar til formålet, hvilket svarer til mere end 1,1 million kroner.

De seneste dage har kvalifikationen ved Australian Open været kraftigt forstyrret af den dårlige luft over Melbourne, som skyldes skovbrandene. Blandt andet måtte Dalila Jakupovic udgå af kvalifikationen på grund af den dårlige luftkvalitet.