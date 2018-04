Det er lidt over tre måneder siden, at Caroline Wozniacki hentede karrierens største triumf og vandt Australian Open - og nu er den danske tennisspiller så hyldet for bedriften i sit hjemland.

Det er sket på Københavns Rådhus mandag fra kl. 12. Øverst i artiklen kan du se de afgørende bold i Australian Open

»For os, der så med på tv sled du hårdt på vores nerver,« siger Københavns overborgmester Frank Jensen (S) blandt andet til tennisspilleren.

Her blev hun bespist med de obligatoriske rådhus-pandekager, og hun blev også kåret som 'årets tennisspiller i Danmark'.

Foto: Mads Claus Rasmussen

Også hendes far, Piotr Wozniacki, blev i samme forbindelse hædret, da han som den første modtog 'High Performance Prisen 2018'. Han blev også kåret til 'årets tennistræner i Danmark'.

Også Caroline Wozniackis forlovede, David Lee, var med på Københavns Rådhus, hvor han også fik en af de berømte pandekager.

Caroline Wozniacki er i øjeblikket i Danmark, fordi hun mandag aften skal spille en opvisningskamp i Parken mod Venus Williams.