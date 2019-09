Caroline Wozniacki er langtfra den eneste sportsstjerne, der har brugt sin tid på Harvard.

For den 29-årige danske tennisspiller går blandt andet i klasse med Knicks-spilleren Reggie Bullock, den tidligere basketspiller José Calderón og Orlando Magic-spilleren Terrence Ross.

Derudover er danskerens mand, David Lee, på navnelisten på efterårets semester.

'Jeg er stadig super glad for at være en del af Harvard Business dette semester,' skriver Orlando Magic-spilleren Amile Jefferson i et opslag på Instagram, der viser nogle af de mange, han går i klasse med. Og altså herunder den danske tennisstjerne.

'Jeg er stadig super glad for at være en del af Harvard Business dette semester,' skriver Orlando Magic-spilleren Amile Jefferson i et opslag på Instagram, der viser nogle af de mange, han går i klasse med. Og altså herunder den danske tennisstjerne.

Men hvad er det egentlig, Caroline Wozniacki får ud af turen på skolebænken?

Kurset, de alle tager, hedder 'Crossover into business', og fælles for atleterne er, at de får tilknyttet en mentor. Selve kurset er ret nyt. Det startede i efteråret 2017 som et samarbejde med NBA.



Det bliver udbudt to gange hvert semester, og det er atleter og mentorer, der skal arbejde sammen.

Tidligere elever er blandt andre NBA-stjernerne Lance Thomas, Kyrie Irving og Chris Bosh.

Caroline Wozniacki blev accepteret på Harvard Business School.

Formålet er at forberede atleter på et liv efter karrieren – særligt set fra et økonomisk perspektiv – men der er ikke tale om lange dage på skolebænken for Caroline Wozniacki, der fortsat også er at finde på tennisbanerne.

Efter nogle indledende dage på skolen diskuterer eleverne og deres mentorer forskellige cases – alt efter hvad der passer til den enkelte atlet – via telefonen eller Skype.

Ud over det hjælper mentorerne atleterne med at skaffe relevant materiale inden for det område, den enkelte atlet ønsker mere viden om, ligesom de kan blive sat i forbindelse med andre på fakultetet. Resten er dog op til atleterne selv.

Kurset er startet af Havard Business School-læreren Anita Elberse, der i forvejen underviser i kurset 'The Business of Entertainment, Media, and Sports'.

»Det startede for mig, da jeg kunne se, at rigtig mange atleter tjener rigtig mange penge i deres karriere, og så mister de dem hurtigt igen, når karrieren er slut,« har Anita Elberse tidligere udtalt til The Harvard Gazette.

Det betyder altså, at Wozniacki og David Lee blandt andet på kurset skal lære at beskytte formuen og tage gode økonomiske beslutninger fremover.

Et kursus, som Miami Heats Dwayne Wade tidligere har taget, og da en repræsentant fra NBA rakte hånden ud og bad om hjælp til, hvordan spillerne i ligaen kunne blive uddannet bedre, greb Anita Elberse chancen, har Washington Post tidligere fortalt i forhold til, hvordan kurset opstod.

Det er også Anita Elberse, der står i spidsen for kurset, og på de sociale medier har hun delt et glimt af hverdagen i klasselokalet.

'Lodtrækningen, hvor atleterne får lov til at vælge deres MBA-mentorer, og hvor de får deres draft-position ved hjælp af et simpelt lotteri, er altid højdepunktet,' skriver hun og fortsætter:

'Lodtrækningen, hvor atleterne får lov til at vælge deres MBA-mentorer, og hvor de får deres draft-position ved hjælp af et simpelt lotteri, er altid højdepunktet,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg kan stadig ikke forstå, at Terrence (Ross, red.) kunne få nummer et uden overhovedet at dreje den,' skriver Anita Elberse i et opslag på sin egen Instagram.

Kurset varer et semester, og til december skal Caroline Wozniacki og resten af holdet give deres endelige præsentationer.

Det skal de gøre foran Anita Elberse, en MBA-studerende, der er koordinator for kurset, og et panel af mentorer, der vil vurdere præsentationerne. Den med den bedste præsentation får en mesterskabsring.

»Hvis vi ser færre mennesker, der tager forkerte forretningsbeslutninger, vil det være det ultimative udbytte for mig. Og jeg ville bare elske at se dem være gladere i det, de laver, både under og efter karrieren,« har Anita Elberse tidligere udtalt til The Harvard Gazette.