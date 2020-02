Ganske vist indstillede Caroline Wozniacki sin aktivitet på de kvindelige tennisspilleres WTA Tour efter Australian Open i januar.

Men WTA har på ingen måde glemt den 29-årige dansker.

Således har spillerorganisationen efter en afstemning i dag hædret hende en sidste gang med prisen »Shot Of The Month«:

HER ses en lang duel ved ASC Classic i den newzealandske by Auckland, hvor Caroline Wozniacki laver et fremragende passerslag med forhånden mod amerikaneren Lauren Davis.

It was a superb ending to a lengthy rally



It was a superb ending to a lengthy rally

Newly-retired @CaroWozniacki collected your votes for January's Shot of the Month

Caroline Wozniacki vandt kampen og nåede ved turneringen semifinalen i single, samt finalen i damedouble, hvor hun spillede sammen med Serena Williams.

Ved den efterfølgende turnering, Australian Open, indstillede Caroline Wozniacki sin karriere efter i tredje runde at have tabt til tuneseren Ons Jabour.

I øvrigt var Caroline Wozniacki søndag ikke ene om at modtage en pris af WTA.

Mens Australian Open-vinderen Sofia Kenin blev kåret som 'månedens singlespiller', modtog Timea Babos og Kristina Mladenovic prisen som 'månedens doublepar'.