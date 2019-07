Caroline Wozniacki og Andy Murray.

To store tennisstjerner. Og en kombination der var i spil til årets Wimbledon.

»Vi snakkede kort om det i sidste uge. Det var en svær beslutning for mig, for der var et par spillere, jeg ville have elsket at spille med,« siger Andy Murray til TV 2 Sport.

Skotten var dog en populær mand til årets turnering, og han valgte i sidste ende at gå med amerikanske Serena Williams som sin makker i mixed double.

Han forklarer selv, det ikke er sikkert, han kommer til at spille double ved den prestigefyldte engelske turnering igen, og derfor slog han til, da amerikaneren kom på banen.

Et valg, som Caroline Wozniacki, der også er venner med Murray udenfor banen, da også forstår til fulde.

»Jeg skulle til at spørge 'hvem var det, han valgte?', fordi jeg havde ikke hørt fra ham. Det er okay. Nu når det er Serena, går det nok,« siger Caroline Wozniacki til TV 2 Sport og nævner da også, at, det er et rigtig godt valg af skotten.

Caroline Wozniacki og Serena Williams kender ikke blot hinanden fra tennisbanen, for de er også veninder privat.

Danskeren var med, da Serena Williams blev gift, og det samme gjorde sig gældende den anden vej, da Caroline Wozniacki den 15. juni gav sit store 'ja' til David Lee.

Efter det weekendlange bryllup rejste parret på en kort 'mini-moon', inden Caroline Wozniacki skulle tilbage til hverdagen og tennisbanerne.

Først var hun med i turneringen i Eastbourne, og lige nu spiller hun Wimbledon, hvor hun altså 'kun' er i aktion i single.

Onsdag aften spillede den 28-årige dansker sig videre til tredje runde, og her møder hun kinesiske Shuai Zhang. Den kamp bliver spillet fredag, og du kan følge den LIVE her på bt.dk.