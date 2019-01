Det var med et smil på læben, at Caroline Wozniacki tilbød Andy Murray et job som træner i en videohilsen til skotten.

»Det var sagt for sjov,« siger Caroline Wozniacki tirsdag efter dagens træning ved Australian Open.

Det var i kølvandet på, at Andy Murray selv havde annonceret, at årets første Grand Slam-turnering i Australien, kunne blive hans sidste, at Caroline Wozniacki og adskillige andre tennisstjerner sendte en hilsen til skotten, der har været plaget af en grim skade, der stadig volder ham problemer.

»Hvis du nogensinde leder efter et trænerjob, er der et ledigt et sammen med min far,« sagde danskeren med et glimt i øjet til Murray. En spiller, som hun understregede, hun kommer til at savne til tennisturneringerne rundt omkring i verden. Både på og udenfor banen.

Andy Murray tabte sin første kamp ved Australian Open og er ude af turneringen. Foto: Lucy Nicholson Vis mere Andy Murray tabte sin første kamp ved Australian Open og er ude af turneringen. Foto: Lucy Nicholson

Og tirsdag fortæller Caroline Wozniacki så, hvad der havde ført til, at hun - i sjov - havde tilbudt Andy Murray en tjans, der ville gøre ham til Piotr Wozniackis trænerkollega. Det skyldes en bemærkning, Andy Murray tidligere selv er kommet med, afslørede Wozniacki.

»Jeg kan huske, at han til Wimbledon, hvor han ikke var med, sagde, at hvis der var nogle, der kunne bruge ham som træner, så var han klar,« siger Caroline Wozniacki. Den danske verdenstreer regner dog heller ikke selv med, at hun fremover får selskab af Andy Murray på sidelinjen under turneringerne fremover.

»Jeg er ret sikker på, at han har mange andre ting, han gerne vil lave efter karrieren,« siger Caroline Wozniacki, der i modsætning til Andy Murray fortsat er med i turneringen i Melbourne.

Danskeren, som er forsvarende mester, slog sig mandag formiddag dansk tid videre til anden runde, hvor hun onsdag møder svenske Johanna Larsson. En kamp, der kræver, at de danske vækkeure bliver sat særdeles tidligt, for som det ser ud lige nu, er kampen sat til at skulle serves i gang omkring klokken 04.00 om morgenen.