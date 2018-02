Der var ikke meget fredagsstemning over Caroline Wozniackis fredag.

For det første led den danske tennisdarling sit første nederlag i 10 kampe, da hun blev slået ud af kvartfinalen i WTA-turneringen i Skt. Petersborg efter et nederlag to sæt - 6-7, 3-6 - til russiske Daria Kasatkina. Og for det andet blev hun helt uforståeligt fravalgt, da WTA-brugerne skulle kåre månedens spiller for januar. Den hæder blev i stedet tildelt rumænske Simona Halep, som Caroline altså slog i Australian Open-finalen for en uge siden.

Det er brugerne, der afgør, hvem der bliver 'WTA Månedens Spiller'. Og her tog Simona Halep en overbevisende sejr foran Wozniacki, der ellers har sejr i Australian Open og en finaleplads i WTA-turneringen i Auckland som januar-udbytte. Rumæneren fik 71 procent af stemmerne, mens 25 procent pegede på den danske Grand Slam-vinder. Tyske Angelique Kerber kom på en tredjeplads med tre procent af stemmerne.

16th #WTA title

3rd Grand Slam final @Simona_Halep is the January Player of the Month--> https://t.co/a7wEB16rJi pic.twitter.com/zPNfvuPKcI — WTA (@WTA) February 2, 2018

Dermed er danskeren kommet lidt ned på jorden igen efter et par fantastiske uger, hvor hun efter flere års tilløb endelig sikrede sig karrierens første Grand Slam-titel.

Fredag var der ihvertfald ikke megen Grand Slam over 26-årige Wozniacki præstation. Fra start af var det tydeligt, at danskeren langt fra var så fokuseret og motiveret, som hun ellers har udstrålet de seneste par måneder. Sandsynligvis er Wozniacki ved at være godt slidt efter et hidsigt januar-program. Og desuden er turneringen i Skt. Petersborg ikke så vigtig for 'Wozzys' forsvar af verdensranglistens førsteplads. Her er de kommende turneringer i Doha og Dubai af langt større betydning, for her indsamlede hun sidste år masser af point - og de skal forsvares.

Men trods den - muligvis - manglende motivation så det indledningsvist ud til, at danskeren alligevel ville køre den hjem på rutinen mod 20-årige Daria Kasatkina, der er placeret på verdensranglistens 23.-plads. Wozniacki kom hurtigt foran 3-1, men derfra begyndte kampen at gå skævt for den danske favorit.

Daria Kasatkina var tydeligvis mere indstillet på at hente sejren, og det havde hun flere grunde til. For det første spillede hun foran et hjemmepublikum, der bakkede hende op i hver eneste duel. For det andet havde hun revanche til gode mod danskeren, som havde vundet de to tidligere indbyrdes møder. Og for det tredje var verdensranglistens etter en god skalp at have på cv'et. Det blev 3-3, 4-4, 5-5 og 6-6, før der måtte tiebreak til at afgøre sættet. Og her var Kasatkina overlegen og tog med 7-2 kampens første stik.

At Wozniacki ikke var helt stede på banen i Skt. Petersborg, blev skåret ud i pap, da farmand Piotr Wozniacki kom på banen for at opmuntre datteren og give taktiske fifs. Her sad den danske Grand Slam-vinder helt tavs og stirrede ud i luften, som om hun ikke havde opdaget Piotrs tilstedeværelse.

Kasatkina kom hurtigt på 3-0 i andet sæt, hvorefter danskeren kortvarigt vågnede fra dvalen og fik reduceret til 2-3. Wozniacki fik to muligheder for at udligne til 3-3 - men missede dem. I stedet kom den 20-årige russer på 4-2, og det var reelt set afgørelsen. Et kvarter senere kunne hjemmebanedarlingen række hænderne i vejret og juble over, at hun havde slået en Grand Slam-vinder og verdensetter ud i kvartfinalen.