Caroline Wozniacki skal giftes. Og noget kunne tyde på, at brylluppet efterhånden nærmer sig.

Natten til fredag tog den danske tennisdarlingen i hvert fald hul på det, der kunne ligne en hel weekend med festivitas. Ja, en decideret polterabendweekend.

Det skete sammen med blandt andre tennisveninden Serena Williams og modellen Allie Rizzo, viser videoer, som de to har lagt op på Instagram.

Her skriver Serena Williams ‘polterabend-weekend’ i en video af Caroline Wozniacki - fulgt op af endnu flere videoer, hvor den 28-årige dansker danser med et barn i favnen og et slør i håret. Du kan se flere billeder i bunden.

Caroline Wozniacki skal giftes med sin forlovede David Lee, men endnu er ikke mange detaljer dukket op om det forestående bryllup. David Lee friede til Caroline Wozniacki i november 2017, og her halvandet år senere kunne det lugte lidt af et sommerbryllup for de to.

Foruden Serena Williams mange opdateringer fra førstedagen af Caroline Wozniackis weekend med veninderne har også modellen Allie Rizzo smidt et par videoer af den festlige tur op.

Også her ser Caroline Wozniacki ud til at hygge sig godt og grundigt med dans og nye venindearmbånd. Det er en del af optakten til superstjerneparrets bryllup.

Men det bliver ikke noget stort og voldsomt, har tennisstjernen tidligere fortalt.

»Vi holder det for os selv, men jeg kan da sige, at det kommer til at blive ret så lille bryllup.Vi er meget spændte på det, men jeg kan ikke sige så meget mere,« sagde Wozniacki i august til magasinet Hamptons.

Hvad et lille bryllup så dækker over, når man er en af verdens største tennisspillere, som skal giftes med en tidligere basketball-stjerne, må tiden vise. Men en hel weekend med polterabend er da i hvert fald ikke alle danske kvinder forundt.

Og Caroline Wozniacki er måske også mere inspireret af udenlandske bryllupper end danske, har hun fortalt til B.T.. Tennisstjernen var nemlig med til netop Serena Williams bryllup for halvandet år siden.

»Når man er forlovet, er der ting, man så småt begynder at overveje med hensyn til ens eget bryllup. Er der ideer, man kan ’stjæle’? Under alle omstændigheder var det en fin oplevelse at deltage i Serenas bryllup. Det var sjovt. Serena var en smuk brud, og hendes lille pige (Olympia, red.) var yndig,« har Caroline Wozniacki fortalt.

Nu er det snart Wozniackis egen tur.

