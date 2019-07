Ganske vist er det efterhånden et par uger siden Caroline Wozniacki blev gift med amerikaneren David Lee. Men den danske tennisspiller er fortsat klar til at reflektere over oplevelsen, selvom hun i disse dage er travlt optaget med at deltage i Grand Slam-turneringen »The Championships« i London.

»Det var en kæmpe oplevelse og mægtig sjovt. Nok den bedste uge i mit liv. Alt gik, som det skulle,« siger Caroline Wozniacki.

Undervejs i bryllupsarrangementet lagde den danske musker Lukas Graham vejen forbi for blandt andet at optræde med kærlighedssjæleren »Love Someone«.

»Det var fedt at han dukkede op, da jeg er stor fan af hans musik. Jeg synes, han gør det vildt godt,« siger Caroline Wozniacki med et stort smil til B.T.'s udsendte tennisreporter.

Vis dette opslag på Instagram Nothing beats moments like these, when we’re together and the world melts away @rilloschwartz @jonsosin Et opslag delt af Lukas Graham (@lukasgraham) den 16. Jun, 2019 kl. 10.41 PDT

Lukas Graham havde sin kæreste Marie-Louise Schwartz Petersen med til Italien, hvor brylluppet foregik.

»De havde været sammen med bryllupsselskabet i løbet af dagen, og hyggede lidt med ved aftenfesten,« siger Caroline Wozniacki.

Efter brylluppet er der blevet spekuleret i, hvorvidt hun har fået tilføjet Lee i sin navneattest.

»Det har jeg ikke endnu,« svarer hun.

Er det meningen, at du på et tidspunkt skal hedde Lee til efternavn?

»Det ved jeg ikke. Det får vi se.«

Men det kan altså godt være, det kommer til at ske?

»Det udelukker jeg ikke.«