Godt nok har Caroline Wozniacki ferie, men danskeren holder ikke kun fri.

I disse dage er hun nemlig tilbage i USA, hvor hun dette semester læser på Harvard, afslører hun på Instagram.

Den danske tennisstjerne læser kurset 'Crossover Into Business,' der skal forberede atleter på livet efter sporten.

Her bliver hun undervist af Anita Elberse, der har haft adskillige stjerner under sine vinger. Og den amerikanske underviser er tilsyneladende glad for at have Wozniacki med på holdet.

'Nyder at hænge ud med tennis-esset og Crossover into business-deltageren Caroline Wozniacki, der er vendt tilbage til campus på Harvard for at være med til nogle af mine MBA-kurser denne uge. Jeg elsker hendes dedikation til at lære,' skriver Anita Elberse i et opslag, som kan ses i bunden af artiklen.

Udover at rose danskeren kommer hun også med en kæk lille advarsel til Wozniacki, der lige nu holder tennis-fri.

'Tager min ketsjer med i morgen. Gør dig klar til at få bank, Wozniacki. WTA-rangliste, her kommer jeg,' lyder det med et glimt i øjet fra den amerikanske underviser.

Det var tilbage i september, Caroline Wozniacki afslørede, at hun var startet på Harvard Business School.

Der er dog ikke tale om, at den danske tennisstjerne - i første omgang - skal gå i skole i mange år. Der er tale om et kursus, der løber fra september til december, hvorefter der er en endelig gruppepræsentation som eksamen.

I starten af oktober sluttede sæsonen for Caroline Wozniacki, der siden da har holdt ferie.

Blandt andet har hun været i Danmark, hvor hun har besøgt familien, ligesom hun sammen med manden David Lee også har været forbi Island. Her kørte parret blandt andet på snescooter på en gletsjer

'Et punkt på min bucket-liste (ting man gerne vil nå, red.), som jeg aldrig anede var der,' skrev Caroline Wozniacki til et billede, hvor hun stod ved siden af sin mand på isen - storsmilende.