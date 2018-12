Caroline Wozniacki og Serena Williams er to af de bedste venner på WTA-touren. Det har ingen af de to nogensinde lagt skjul på.

Det var Serena Williams, der blev ved at ringe til Caroline Wozniacki, da danskeren i 2014 blev forladt af golfspilleren Rory McIlroy kort inden deres bryllup. Nu er situationen en helt anden med et kommende Wozniacki-bryllup med David Lee. Men venskabet består.

Og det vil det gøre i lang tid.

»Vi har altid været venner, men vores forhold er helt sikkert vokset meget. Vi elsker hinanden, men samtidig vil vi gerne vinde. Det er et interessant venskab og unikt. Jeg tror, det vil holde langt ud over tennis, og det er godt,« siger Serena Williams ifølge Tennis World USA.

Serena Williams og Caroline Wozniacki i Danmark sammen i 2015, hvor de spillede opvisningskamp mod hinanden i Herning. Foto: Claus Fisker Vis mere Serena Williams og Caroline Wozniacki i Danmark sammen i 2015, hvor de spillede opvisningskamp mod hinanden i Herning. Foto: Claus Fisker

Caroline Wozniacki og Serena Williams har i mange år kæmpet i toppen af tenniseliten. Eller kæmpet og kæmpet. Williams har været noget stærkere igennem en lang periode. Men det har ikke kunnet ødelægge venskabet, og de to har da også brugt tid sammen uden for banen.

Wozniacki har aldrig glemt Serena Williams for det, hun gjorde for danskeren, da Wozniacki var allermest nede efter bruddet med Rory McIlroy. Det fortalte hun i 2015.

»Serena var der for mig. Hun fik mig til at få det bedre ved at tage sig af mig på samme måde, som en storesøster ville gøre. Hun er speciel. Hun er ikke kun en stor atlet. Hun er også et stort menneske. Hun er der, når man har brug for hende,« lød det fra Wozniacki dengang.

Og det forhold har altså ikke ændret sig. Heller ikke efter at Serena Williams er blevet mor, og Caroline Wozniacki er blevet forlovet med David Lee. Tværtimod.