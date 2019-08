Det var en glad og tilfreds Caroline Wozniacki, som B.T.'s udsendte mødte efter danskerens vundne førsterundekamp ved US Open i New York over kineseren Yafan Wang.

»Nu er jeg inde i turneringen,« sagde hun med et kæmpesmil.

19. seedede Caroline Wozniacki fik ellers ikke den bedste start på kampen, hvor hun tabte første sæt 1-6.

Men eftersom hun vandt de to efterfølgende sæt henholdsvis 7-5 og 6-3, havde hun svært ved at forholde sig til spørgsmålet om, hvorvidt hun undervejs havde følt sig så presset, at hun bevægede sig på nederlagets rand mod verdensranglistens nummer 50.

»Det tænker jeg ikke over. Jeg tænker i stedet på at fokusere på hver bold,« sagde Caroline Wozniacki, der roste Yafan Wang.

»Hun lavede ikke mange fejl til at starte med og spillede virkelig godt. Det betød, at jeg kom til at overforcere lidt og mistime nogle bolde. Men jeg følte, jeg kom godt ind i spillet i andet sæt, hvorfra vi begge spillede på ret højt niveau,« sagde Caroline Wozniacki, der ikke havde det specielt godt med banens beskaffenhed.

»Den var ikke særlig hurtig, og derfor svær at slå igennem.«

I løbet af sæsonen har Caroline Wozniacki ikke vundet mange tre-sæts-kampe. Det faktum betød, at hun i kampens slutfase følte sig en anelse mere nervøs end normalt.

Wozniackis US Open-resultater 2018 : taber i anden runde til Lesia Tsurenko, Ukraine

: taber i anden runde til Lesia Tsurenko, Ukraine 2017 : taber i anden runde til Ekaterina Makarova, Rusland

: taber i anden runde til Ekaterina Makarova, Rusland 2016 : taber i semifinalen til Angelique Kerber, Tyskland

: taber i semifinalen til Angelique Kerber, Tyskland 2015 : taber i anden runde til Petra Cetkovska, Tjekkiet

: taber i anden runde til Petra Cetkovska, Tjekkiet 2014 : taber i finalen til Serena Williams, USA

: taber i finalen til Serena Williams, USA 2013 : taber i tredje runde til Camila Giorgi, Italien

: taber i tredje runde til Camila Giorgi, Italien 2012 : taber i første runde til Irina-Camelia Begu, Rumænien

: taber i første runde til Irina-Camelia Begu, Rumænien 2011 : taber i semifinalen til Serena Williams, USA

: taber i semifinalen til Serena Williams, USA 2010 : taber i semifinalen til Vera Zvonareva, Rusland

: taber i semifinalen til Vera Zvonareva, Rusland 2009 : taber i finalen til Kim Clijsters, Belgien

: taber i finalen til Kim Clijsters, Belgien 2008: taber i fjerde runde til Jelena Jankovic, Serbien)

»Jeg har i afgørende sæt breakbold til at komme foran 4-2. På dette tidspunkt kikser jeg en returnering. I stedet får Wang udlignet til 3-3 og kommer endda i mit serveparti foran 40-0. Dertil jeg ikke komme ud. Men så spiller jeg godt og er samtidig lidt heldig i et par situationer, hvorefter jeg vinder kampen. Det svingede lidt der, men jeg holdt ved, da det gjaldt,« sagde Caroline Wozniacki.

Det seneste år har hun både været plaget af leddegigt samt skader i blandt andet lægmuskel og ryg.

Disse skavanker mærkede hun imidlertid intet til i sin åbningskamp ved US Open.

»Jeg følte mig ikke træt fysisk. Det var bare om at holde koncentrationen. Jeg er glad for at være videre. Der er altid plads til at forbedre nogle ting, men generelt synes jeg der er mange ting, jeg gjorde udmærket,« sagde Caroline Wozniacki.

Torsdag skal hun duellere mod amerikaneren Danielle Collins, der ligger nummer 35 på verdensranglisten.

Det er en spiller, som Caroline Wozniacki har mødt to gange tidligere:

Ved French Open i fjor blev det til dansk sejr. Til gengæld tabte hun første sæt 6-7 ved WTA-turneringen i Rom i foråret, hvorefter kampen ikke blev afbrudt, fordi Caroline Wozniacki trak sig med en skade.

»Collins prøver at spille aggressivt og tage styringen,« lød danskerens korfattede karakteristik af Danielle Collins.