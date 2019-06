Caroline Wozniacki vandt tirsdag aften over Andrea Petkovic i anden runde ved WTA-turneringen i Eastbourne, hvor hun strøg til tops sidste år.

Danskeren vandt 6-4, 6-4, og dermed lever forhåbningerne om et titelforsvar altså i bedste velgående.

Og det var da også en tilfreds Wozniacki, som gav et vinder-interview på banen efter kampen.

»Jeg er meget glad for at gå videre. Andrea (Petkovic, red.) er en fantastisk spiller, det var ikke let i dag,« sagde danskeren, som også nåede at glæde sig over, at hun nu har haft en længere periode uden at være plaget af sygdom eller leddegigt.

»Det vitgtigste er, at jeg er rask nu og har det godt. Andet kan jeg ikke bede om,« sagde Wozniacki, der bruger Eastbourne som opvarmning til Wimbledon.

Næste opgave for danskeren bliver onsdagens dyst mod hviderussiske Aryna Sabalenka.

Hun er nummer ti i verden og skal forsøge at få revanche fra finalenederlaget til danskeren i turneringen sidste år.

Caroline Wozniacki er i øjeblikket placeret på 14.-pladsen på verdensranglisten, hvor tirsdagens tyske modstander ligger nummer 71.

Wozniacki er seedet som nummer 11 i turneringen i Eastbourne, mens Sabalenka er seedet som nummer 8.

I første runde besejrede Wozniacki belgiske Kirsten Flipkens i to sæt, og det var danskerens første sejr siden 6. april.