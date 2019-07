Der kommer sandsynligvis til at gå en måned før man igen ser Caroline Wozniacki spille turnerings-tennis.

Det afslørede den snart 29-årige dansker på pressemødet efter sit chok-nederlag på 4-6, 2-6 i Wimbledons tredje runde mod kineseren Shuai Zhang.

»Hvad der lige akkurat kommer til at ske fremadrettet, har jeg ikke tænkt så meget over endnu. Men hvad angår turnerings-tennis tror jeg, at jeg først spiller igen i Toronto («Coupe Rogers« 5.-11. august, red.),« sagde Caroline Wozniacki og tilføjede:

»Herefter spiller jeg i Cincinnati, og så gælder det US Open. Jeg håber, at min krop til den tid har det lige så godt som nu. I sæsonafslutningen gælder det for mig bare om at klø på, og jeg føler altså stadig, jeg har drevet i kroppen til at kunne besejre de bedste.«

Caroline Wozniacki forleder Wimbledon-anlæggets bane 2 efter sit sensationelle nederlag mod verdensranglistens nummer 50. Foto: ANDREW COULDRIDGE Vis mere Caroline Wozniacki forleder Wimbledon-anlæggets bane 2 efter sit sensationelle nederlag mod verdensranglistens nummer 50. Foto: ANDREW COULDRIDGE

14. seedede Caroline Wozniacki var før kampen mod Shuai Zhang, der blot ligger nummer 50 på verdensranglisten, udråbt som storfavorit til sejren.

Det lignede da også dansk sejr, da Caroline Wozniacki i første sæt lynhurtigt bragte sig foran 4-0.

Men så tog Shuai Zhang teten, og var spilstyrende den resterende del af kampen, hvor Caroline Wozniacki flere gange lod sit temperament koge over i forbindelse med nogle dommerkendelser, som hun fandt tvivlsomme.

»Generelt er min tillid til Hawk-Eye fin. Men i denne kamp var der nogle kendelser, jeg så anderledes end systemet gjorde. Måske havde jeg ikke ret, men jeg synes bare, at det virkede som om jeg havde,« sagde Caroline Wozniacki med et skævt smil.

Caroline Wozniacki brokker sig til tennisdommeren Nacho Forcadell under sin tabte tredjerundekamp mod Shuai Zhang i Wimbledon. Foto: GLYN KIRK Vis mere Caroline Wozniacki brokker sig til tennisdommeren Nacho Forcadell under sin tabte tredjerundekamp mod Shuai Zhang i Wimbledon. Foto: GLYN KIRK

5 store Wozniacki-nedture Caroline Wozniacki har i sin tenniskarriere oplevet store triumfer. Blandt andet har hun ligget nummer et på verdensranglisten og vundet Australian Open. Men undervejs har der også været nedturer. Her er fem af de største: Den snart 29-årige dansker glemmer formentlig aldrig 27. januar 2011. Efter at have vundet første sæt i semifinalen ved Australien Open mod Li Na 6-3, har hun i andet sæt spillet sig frem til en matchbold. Men den kikser hun, og da hun taber kampens sidste to sæt 5-7, 3-6 bliver det heller ikke denne gang, at hun sikrer sig vindertrofæet i den traditionsrige Grand Slam-turnering ’down under’.

2012 er et skidt år for den danske tennisspiller, der ryger ud i første runde af Grand Slam-turneringerne Wimbledon og US Open mod henholdsvis Tamira Paszek og Irina-Camelia Begu. Så dårligt havde Caroline Wozniacki, der tidligere på året havde ligget nummer et på verdensranglisten, i Grand Slam-sammenhæng ikke klaret sig de foregående fem sæsoner.

Få dage efter sit pludselige brud med golfspilleren Rory McIlroy i maj 2014, stiller Caroline Wozniacki op ved French Open, hvor hun er tildelt en seeding som nummer 14. Men plaget af kærestesorger taber danskeren 6-7, 6-4, 2-6 til belgieren Yanina Wickmayer, der blot ligger nummer 64 på verdensranglisten.

Foråret og sommeren 2016 er helt igennem forfærdeligt. Først bliver hun ankelskadet, hvilket betyder at hun må melde afbud til French Open, og dernæst ryger hun i første runde ud af Wimbledon-turneringen mod Svetlana Kuznetsova. ​

Efter en fin sæson er Caroline Wozniacki ved US Open 2017 blevet tildelt en femteseeding. Men den kan hun slet ikke leve op til. Allerede i anden runde taber hun skuffende 2-6, 7-6, 1-6 til russeren Ekaterina Makarova, der blot ligger nummer 40 på verdensranglisten.

I nederlagets stund ville hun dog ikke give dommeren skylden for sin sportslige nedtur, der cementerede at Wimbledon-turneringen langt fra er den Grand Slam, hun har præsteret bedst i. 14 gange har hun deltaget og aldrig er hun nået længere end til ottendedelsfinalen.

»Jeg havde nok ikke vundet alligevel, men jeg ville da gerne have haft, at tingene havde fungeret som de skal,« sagde Caroline Wozniacki.

Det var dog ikke kun over de tvivlsomme kendelser, hun var frustreret over.

På pressemødet blev hun af en amerikansk journalist konfronteret med spørgsmålet om, hvorfor hun havde råbt 'shut up' (læs: hold kæft) rettet mod publikum.

Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

»Det var bare til én i min box, der talte en smule for meget,« sagde Caroline Wozniacki.

Som tilfældet var i hendes førsterundekamp mandag, blev duellen mod Shuai Zhang afviklet på bane 2, der i folkemunde bærer navnet 'mestrenes kirkegård', fordi masser af tennissportens største problemer netop her har lidt overraskende nederlag.

»Den var ikke lige så langsom denne gang som tilfældet var forleden. Græsset var ikke lige så langt. Men det var stadig svært at slå igennem banen. Bane 2 her har aldrig været min ven, men det er ikke nogen hemmelighed, at jeg havde håbet der denne gang ville blive lavet om på den sag,« sagde Caroline Wozniacki.

I øvrigt afslørede hun, at der det kommende stykke tid ikke vil blive ændret på sit team, hvori hun tidligere i år blandt andet har modtaget hjælp af italieneren Francesca Schiavone, som har vundet French Opens damesinglerække.

Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Foto: HANNAH MCKAY

»Jeg har samarbejdet fint med hende, men hun har i øjeblikket nogle familiemæssige ting, der skal falde i hak,« sagde Caroline Wozniacki.

Hun har det seneste halve år både været plaget af både leddegigt, virus-sygdom samt skader i henholdsvis ryg og lægmuskel. Problemer der har betydet at hun fra nytår til nu er dalet fra tredje- til 19. pladsen på verdensranglisten.

»Den historik er ikke med til at gøre det lettere for mig at jeg nu er ude af Wimbledon. Jeg var kommet hertil for at vinde,« sagde Caroline Wozniacki.