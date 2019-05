Det var en ærgerlig, men også afklaret Caroline Wozniacki, som B.T.s udsendte fangede efter den 28-årige danske tennisspillers chok-nederlag i French Opens første runde mod verdensranglisten nummer 68, Veronika Kudermetova, fra Rusland.

»Det er frustrerende at tabe en kamp som denne. Men det er ikke nogen hemmelighed, at mine forberedelser til turneringen her i Paris ikke har været optimale. Jeg synes ellers, jeg spiller rigtig godt i første sæt (6-0, red.). Imidlertid vender momentum til hendes fordel i begyndelsen af andet sæt, hvor et par netrullere og dommerkendelser desværre går mig imod. Jeg synes, at hun på det tidspunkt af kampen var meget heldig,« sagde Caroline Wozniacki med et ansigtsudtryk, der signalerede enorm skuffelse.

Efter at have tabt andet sæt 3-6 prøvede hun at ændre taktik.

»Jeg forsøgte at få mere fart i slagene, men det lykkedes ikke på den måde, jeg gerne ville,« sagde Caroline Wozniacki, der også tabte tredje sæt 3-6.

Caroline Wozniacki tabte sin førsterundekamp ved French Open til Veronika Kudermetova. Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Caroline Wozniacki tabte sin førsterundekamp ved French Open til Veronika Kudermetova. Foto: THOMAS SAMSON

På spørgsmålet om hvorvidt hun tilskriver nederlaget manglende kampform eller de skader, hun har været plaget af i ryg og lægmuskel de seneste uger, var hun leveringsdygtig i dette svar:

»Selvfølgelig har det noget at gøre med, at jeg ikke har trænet specielt meget det seneste stykke tid. Kort sagt: Det har helt sikkert ikke hjulpet på min situation, at jeg mangler kamptræning. Men der er ikke så meget at gøre. Jeg gjorde, hvad jeg kunne.«

Den resultatmæssige nedtur betyder, at Caroline Wozniacki ved næste opdatering af verdensranglisten mister sin øjeblikkelige 13. plads på verdensranglisten.

»Det er ikke noget, jeg tænker på lige nu,« sagde Caroline Wozniacki, der også svarede benægtende på spørgsmålet om, hvorvidt hun i sin tabte kamp mod Veronika Kudermetova følte sig træt.

Foto: JULIEN DE ROSA Vis mere Foto: JULIEN DE ROSA

FAKTA: Wozniackis French Open-resultater Caroline Wozniackis resultater ved Grand Slam-turneringen French Open: 2007: Taber i 1. runde 2-6, 7-6, 0-6 til Nathalie Dechy, Frankrig

2008: Taber i 3. runde 4-6, 1-6 til Ana Ivanovic. Serbien

2009: Taber i 3. runde 6-7, 5-7 til Sorana Cirstea, Rumænien

2010: Taber i kvartfinalen 2-6, 3-6 til Francesca Schiavone, Italien

2011: Taber i 3. runde 1-6, 3-6 til Daniela Hantuchova, Slovakiet

2012: Taber i 3. runde 1-6, 7-6, 3-6 til Kaia Kanepi, Estland

2013: Taber i 2. runde 6-7, 3-6 til Bojana Jovanovski Petrovic, Serbien

2014: Taber i 1. runde 6-7, 6-4, 2-6 til Yanina Wichmayer, Belgien

2015: Taber i 2. runde 4-6, 6-7 til Julia Görges, Tyskland

2016: Deltog ikke på grund af ankelskade

2017: Taber i kvartfinalen 6-4, 2-6, 2-6 til Jelena Ostapenko, Letland

2018: Taber i fjerde runde 6-7, 3-6 til Daria Kasatkina, Rusland

»Egentlig ikke. Men jeg godt kan se, at der i andet og tredje sæt ikke er så megen kraft i mine returneringer, som tilfældet var i første sæt,« svarede Caroline Wozniacki.

Det er ikke første gang i karrieren, at hun taber i første runde ved en Grand Slam.

Hvor slemt er det denne gang at ryge tidligt ud af en af sæsonens mest betydningsfulde turneringer?

»Det ikke er særligt fedt. Jeg ved, hvad jeg kan, og får det vist i første sæt. Men det handler i tennis om at holde niveauet i to sæt, og det lykkedes ikke. Det er dét, der er så frustrerende. Men jo hårdere man prøver, desto sværere er det en gang imellem. Der er ikke så meget andet at gøre end bare at fortsætte med at træne, klemme på og så håbe, at kroppen ikke får flere skavanker.«

Hvor dårlige har dine forberedelser til French Open været?

»Der har været nogle uger, hvor jeg ikke har trænet, men de seneste dage har jeg igen været tilstrækkelig fit til igen at kunne levere det maksimale i duellerne på træningsbanen.«

Foto: Vincent Kessler Vis mere Foto: Vincent Kessler

Du er lidt hæs. Er du forkølet?

»Nej, sådan er min stemme i øjeblikket bare, og det har intet med min leddegigt at gøre.«

Men din venstre lægmuskel er okay?

»Ja, og det er på det nærmeste det eneste positive, jeg kan tage med mig herfra. Så forhåbentlig kan jeg det næste stykke tid give den gas ved træningen.«

Hvordan ser dit kampprogram ud efter French Open?

»Jeg er tilmeldt både WTA-turneringen i Eastbourne (i juni. red.), hvor jeg jo er forsvarende mester, og Wimbledon (i juli, red.).«

Så du har ovenpå din lynexit ved French Open ingen planer om at eftertilmelde dig andre turneringer?

»Det regner jeg ikke med. Men det kan godt være, at jeg op til Wimbledon vil træne lige så meget på græs-underlag, som jeg gjorde sidste år.«

Foto: Vincent Kessler Vis mere Foto: Vincent Kessler

Hvordan vil du karakterisere din 2019-sæson hidtil?

»Den har ikke været særlig god. Der er ikke så meget, jeg kan gøre lige nu. Men jeg forsøger at være positiv og tro på, at det vender på et tidspunkt.«

Tager du tilbage til Monaco nu?

»Det er planen, og så ved jeg ikke, om jeg tager til England for at træne på græs herefter.«

Og nu glæder du dig vel til at skulle se Champions League-finalen i fodbold?

»Helt sikkert. Og jeg holder i den grad med Liverpool mod Tottenham. Jeg kommer til at se den på tv derhjemme.«