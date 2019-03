Caroline Wozniacki er startet på en frisk.

»Det føles som en helt ny turnering,« siger hun.

Ordene falder efter fredagens sejr ved Miami Open, hvor hun vandt sin første kamp over hviderussiske Aliaksandra Sasnovich.

For et år siden var scenen i den amerikanske WTA-turnering helt anderledes. På flere måder.

Caroline Wozniacki kom godt fra start i Miami. Foto: JASON SZENES

Her blev Carolina Wozniacki sendt ud af puertoricanske Monica Puig, men det var noget andet, kampen er blevet husket for: Undervejs blev den danske tennisspiller og hendes familie forulempet af tilskuerne.

»Én ting er, at man enten har publikum med eller imod sig, men det er noget andet, hvis de opfører sig usportsligt og ønsker, at ens forældre skal dø. Det er ikke så fedt,« sagde Caroline Wozniacki for et år siden.

Men hun har altså valgt at stille op igen i år op trods af den ubehagelige oplevelse.

Det har hun delvist valgt, fordi turneringen rent fysisk er blevet flyttet fra Key Biscayne til NFL-klubben Miami Dolphins' stadionkompleks.

»Det var en af grundene,« siger Caroline Wozniacki:

»Det anden grund er, at jeg har brug for at spille. Jeg havde det sådan, at lige meget hvad der skete sidste år, så måtte jeg gå ud og gøre mit bedste.«

Efter turneringen sidste år kritiserede hun efterfølgende både sikkerhedspersonale. Og mens turneringsdirektøren afviste anklagerne, overvejede Caroline Wozniacki, om hun skulle boykotte turneringen fremover.

Det gjorde hun ikke.

I dag fortryder Caroline Wozniacki ikke, at hun reagerede.

»Jeg synes, det var vigtigt, at jeg sagde noget. Nu føler jeg så, at vi alle er kommet videre,« siger hun.

Caroline Wozniacki vandt med 6-4, 6-4 over Aliaksandra Sasnovich, og i næste runde venter rumænske Monica Niculescu.

Den kamp bliver spillet lørdag aften, og du kan selvfølgelig følge den live her hos BT.dk.