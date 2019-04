Caroline Wozniacki har i denne weekend gang i den helt store polterabend-tur.

Og nu er højdepunktet måske nået? I hvert fald har ingen ringere end Nick Carter fra Backstreet Boys nu kommenteret på de vilde festligheder.

Det sker, efter danskeren i selskab med blandt andre tennisveninden Serena Williams og modellen Allie Rizzo har delt en video fra turen, hvor de performer til det legendariske Backstreet Boys-nummer 'Everybody'.

'Flot arbejde, damer. Og tillykke med dit kommende bryllup, Caroline Wozniacki,' skriver den i dag 39-årige musiker på sin Twitter-profil.

Great job ladies!! And congratulations @CaroWozniacki on your upcoming nuptials! https://t.co/GK1iCYAYrQ — Nick Carter (@nickcarter) 13. april 2019

Allerede fredag aften dukkede de første billeder og videoer op fra, hvad der hurtigt viste sig at være en decideret polterabendweekend.

Her har man blandt andet kunne se den danske stjerne danse iført et slør, ligesom de også har fået lavet venindearmbånd.

Lørdag delte Wozniacki så et billede, hvor hun sidder på en strand i bikini.

Det høstede også et hav af reaktioner fra tennisdarlingens mange følgere.

Backstreet Boys-stjernen Nick Carter var lidt af et teenage-idol, da boybandet var på sit højeste. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Backstreet Boys-stjernen Nick Carter var lidt af et teenage-idol, da boybandet var på sit højeste. Foto: MARIO ANZUONI

28-årige Caroline Wozniacki skal giftes med den nu pensionerede basketball-stjerne David Lee, men der er endnu uvist, hvornår brylluppet finder sted.

David Lee friede til danskeren tilbage i november 2017 og her halvandet år senere

David Lee friede til Caroline Wozniacki i november 2017, og her halvandet år senere kunne det altså godt tyde på et sommerbryllup for de to kendisser.

I et interview med B.T. har hun tidligere fortalt, at at det bliver et 'lille bryllup.' Og hvad det præcist dækker over, finder vi måske ud af snart.