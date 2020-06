Hun har været vant til et liv på farten, og derfor er det også tennis, der har fyldt det meste for Caroline Wozniacki.

Men sådan er det ikke mere for den pensionerede danske stjerne, der nu kan bruge masser af tid med familien. Noget, hun nyder godt af, viser hun på et billede, hun har delt på Instagram.

'Familietid. Nico bliver så stor så hurtigt,' skriver Caroline Wozniacki til et familiebillede, hvor hun står med manden David Lee, som har danskerens nevø, Nicolas, på skuldrene.

Billedet viser, at de er på familieferie i Danmark, og det har da også fået Caroline Wozniackis veninde, Allie Rizzo, til at komme med en kæk lille opfordring.

'Øh, den baby klæder jer, jeg siger det bare. Henry har brug for en lille rejsemakker,' skriver modellen til opslaget, som kan ses i bunden af artiklen.

Også den berømte burgerkæde 'Gasoline Grill' har kommenteret billedet, og de opfordrer det kendte sportspar til at komme forbi.

'Vi har allerede været der. Vi kommer dog tilbage,' skriver Caroline Wozniacki kækt.

Også på Twitter fremgår det, at den danske stjerne holder ferie under danske himmelstrøg. Blandt andet har en bruger skrevet, at han har spottet hende og David Lee, da de cyklede gennem Nordhavn.

I slutningen af sidste uge delte Caroline Wozniacki desuden nogle Instagram-stories, hvor man kunne se David Lee med en is, som ikke alle kan gennemføre at spise. Der var nemlig tale om den kendte Lydolph-is, hvor kuglerne og den store mængde softice udgør omkring én liter is i en og samme vaffel.

Caroline Wozniacki, der indstillede sin aktive karriere i januar efter årets Australian Open, kunne den 15. juni fejre sin første bryllupsdag med David Lee.

'Tillykke med bryllupdagsen min elskede! Jeg kan ikke tro, vi allerede har været gift i et år. Jeg elsker dig mere for hver dag, og jeg kan ikke vente med at se, hvad der venter os resten af livet,' skrev Caroline Wozniacki i et opslag på sin Instagram-profil.

Parret blev gift i juni 2019 ved et stort bryllup i Italien, og festlighederne varede en hel weekend.