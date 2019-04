Caroline Wozniacki har i den grad haft en festlig weekend.

Den danske tennisstjerne blev overrasket af sine veninder, og så var der dømt polterabend.

Caroline Wozniacki har selv delt et særligt glimt fra den store begivenhed, hvor hun sidder på en strand i bikini.

Men det er ikke en helt almindelig sandstrand, selskabet har været på, for det var en strand med grise, hvilket også kan ses på Caroline Wozniackis billede, som du kan se i bunden af artiklen.

Og det er et billede, der har høstet flere hundrede kommentarer - iblandt dem er Caroline Wozniackis forlovede David Lee, der har kvitteret med en emoji med hjerter i øjnene.

Mange andre i kommentarfeltet roser hende derudover for hendes fysik, mens andre blandt andet skriver 'du ligner en havfrue' og 'jeg ville ønske, jeg var den gris'.

Blandt de deltagende i weekendens polterabend var tennisveninden Serena Williams og modellen Allie Rizzo, og et kig på de sociale medier viser, at der var fest i mange timer.

Udover en tur på stranden var flokken også ude at sejle, og her var Caroline Wozniacki som kommende brud udstyret med et slør på hovedet, inden venindegruppen senere på aftenen fik danset igennem.

Caroline Wozniacki skal giftes med sin forlovede David Lee, men endnu er ikke mange detaljer dukket op om det forestående bryllup.

David Lee friede til Caroline Wozniacki i november 2017, og her halvandet år senere kunne det lugte lidt af et sommerbryllup for de to.

Caroline Wozniacki har tidligere fortalt, at det bliver et 'lille bryllup', de to kommer til at holde, men hvad det præcist dækker over, vides ikke. Sidste år var danskeren selv til Serena Williams' bryllup, og under årets Australian Open ville hun ikke afvise, at hun måske havde ladet sig inspirere en smule.

»Når man er forlovet, er der ting, man så småt begynder at overveje med hensyn til ens eget bryllup. Er der ideer, man kan ’stjæle’? Under alle omstændigheder var det en fin oplevelse at deltage i Serenas bryllup,« sagde den danske tennisstjerne i et interview med B.T. under turneringen.