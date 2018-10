Caroline Wozniacki har på et pressemøde torsdag aften afsløret, at hun kæmper med en sygdom.

»For at være ærlig havde jeg det ikke godt efter Wimbledon. Jeg var på ferie og troede, jeg havde influenza. Jeg troede jeg havde det fint og ville komme over det. Jeg tog til Washington. Mine knæ gjorde ondt, mine ben gjorde ondt, men jeg ville videre,« siger Caroline Wozniacki, der efter kampen mod Elina Svitolina afslører, at hun er blevet ramt af leddegigt.

Noget hun fandt ud af for et par måneder siden i kølvandet på en periode med svingende præstationer. Efter Wimbledon spillede hun en turnering, men alt var ikke, som det skulle være. Det kunne hun mærke.

»Jeg spillede i Montreal, men noget føltes ikke rigtigt. Jeg vågnede og kunne ikke løfte armene. Jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg gik til lægen, som sagde alt var fint,« siger Caroline Wozniacki.

Caroline Wozniacki under årets Wimbledon. Det var efter denne turnering, hun for alvor begyndte at mærke, at noget var galt. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Caroline Wozniacki under årets Wimbledon. Det var efter denne turnering, hun for alvor begyndte at mærke, at noget var galt. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

En holdning, som den danske tennisspiller bestemt ikke delte. Hun var ikke i tvivl om, at et eller andet var galt. I første omgang tænkte hun, at hun måske var ramt af en omgang kyssesyge.



»Jeg vidste, jeg ikke havde det fint, og jeg søgte på det for at finde ud af, hvad det var, og det viser sig, at jeg har en ledsygdom, som hedder ’reumatoid artritis,'« fortæller danskeren, der - på dansk - altså er leddegigt, der en kronisk sygdom.

Caroline Wozniacki fortæller, at hun har kunnet mærke, at hendes led har været påvirket. Hun har følt sig hævet og mærket en del træthed, og det var først efter US Open, at hun for alvor fandt ud af, hvad der var galt.

»Der gik jeg til en af de bedste læger, der findes, for at få behandling,« siger Caroline Wozniacki.

Caroline Wozniacki røg torsdag aften ud af sæsonfinalen i Singapore efter nederlaget til Elina Svitolina. Foto: ROSLAN RAHMAN Vis mere Caroline Wozniacki røg torsdag aften ud af sæsonfinalen i Singapore efter nederlaget til Elina Svitolina. Foto: ROSLAN RAHMAN

Og hun erkender også, at det langt fra er optimalt at døje med som professionel atlet.

»I sidste ende laver du en plan, laver research, og man kan gøre gode ting i dag. Og så arbejder du dig igennem det og finder ud af at håndtere og leve med det. Jeg har været meget stolt gennem det hele i forhold til, det ikke har holdt mig tilbage. Jeg ville ikke tale om det i løbet af året og få nogle til at tro, jeg ikke havde det godt,« siger Caroline Wozniacki.

Hun taler med et tydeligt overskud, og hun vil ikke lade sig slå ud af sygdommen. Tværtimod. For det er ikke noget, der skal stoppe hende i karrieren.

»Jeg har haft det godt. Du lærer at håndtere det. Nogle dage vågner du og kan slet ikke komme ud af sengen. Sådan er det. Nogle dage mærker man det ikke. Nu er sæsonen slut, og vi kan for alvor lave en plan for fremtiden,« siger Caroline Wozniacki.

Caroline Wozniacki under turneringen i Montreal, hvor hun nu har afsløret, at hun ikke var på toppen. Foto: Minas Panagiotakis Vis mere Caroline Wozniacki under turneringen i Montreal, hvor hun nu har afsløret, at hun ikke var på toppen. Foto: Minas Panagiotakis

For hendes sæson sluttede torsdag aften, da det blev til et nederlag i tredje gruppekamp ved sæsonfinalen i Singapore.



Dermed missede danskeren semifinalen, og nu har hun tid til at slappe af og lade op til næste år. Samtidig har hun også tid til nu for alvor at sætte sig ind i, hvordan hun skal behandles og agere i fremtiden i forhold til sin sygdom.

»Det er noget, du skal leve med hver dag, og du skal lytte til kroppen hver dag. Medicin kan hjælpe, men du skal også tænke på, hvad du spiser, din søvn. Det er en livsvarig ting og ikke noget, der går væk,« siger Caroline Wozniacki.

Hun indrømmer, at nyheden kom bag på hende til at starte med.

Caroline Wozniackis sæson er færdig for i år. Foto: EDGAR SU Vis mere Caroline Wozniackis sæson er færdig for i år. Foto: EDGAR SU

»Til at starte med var det et chok. Man følte selv, man var i topform – det er jeg kendt for – og pludselig skulle jeg håndtere det. Sådan er det, og man må komme videre. Der er heldigvis måder at arbejde med det på,« siger Caroline Wozniacki.

Og danskeren har da også overskud til at grine lidt på pressemødet. For da hun fortæller om, hvordan hun gik igennem flere tests for at komme til bunds i, hvad hun fejlede, var der én ting hun ikke ville.

»Helt ærligt, så ville jeg ikke google noget, for hvis man gør det, tror man, man skal dø,« siger den danske tennisspiller med et grin.

Til sidst kunne hun dog ikke dy sig, og Caroline Wozniacki satte sig alligevel til tasterne. Og ganske som frygtet dukkede en masse skrækscenarier op på skærmen. Danskeren tog til lægen, der dog kunne berolige hende med, at der er styr på sagerne.

»Det er selvfølgelig noget, du skal kende til og løse. Heldigvis kender jeg min krop så godt, at jeg med det samme vidste, noget ikke var rigtigt. Mange andre venter med at handle og tror, de måske bare er trætte. Jeg fandt ud af det tidligt, og heldigvis er mulighederne for behandling i dag fantastiske,« slutter danskeren.