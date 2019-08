Caroline Wozniackis humør var i top efter hun torsdag med sejr over amerikaneren Danielle Collins havde spillet sig videre til US Opens tredje runde. Til gengæld var det i bund efter fredagens træning på USTA Billie Jean King Tennis Center.

Således beklagede hun sig over kvaliteten på den hittingpartner, som arrangørerne havde stillet til rådighed i næstsidste træningspas inden lørdagens tredjerundekamp mod canadieren Bianca Andreescu.

»Kvaliteten var ikke særlig god i dag. Så for at få en god rytme ind i kroppen, valgte jeg til slut at slå lidt sammen med Donna Vekic (prof-spiller, red.),« sagde Caroline Wozniacki og tilføjede:

»Det er mærkeligt, at man til så stor en turnering ikke kan tilbyde os spillere bedre kvalitet end det. Men det er som det er.«

Piotr Wozniacki giver Caroline Wozniacki gode råd under en kamp på WTA-touren. Foto: MATTHEW STOCKMAN

Caroline Wozniackis synspunkt blev bakket op af hendes far og træner, Piotr Wozniacki.

»Ham hun havde som hittingpartner i dag kunne ikke holde et tilstrækkeligt højt tempo. Og når man tænker på, at Caroline i næste kamp skal møde Bianca Andreescu, er det altså et krav, at den pågældende spiller besidder en rimelig høj spillemæssig standard. Men jeg har ikke særlig megen lyst til at diskutere problematikken. Lige nu er det vigtigere, at vi koncentrerer os om næste opgave,« sagde Piotr Wozniacki.

Han forestiller sig, at Caroline Wozniacki skal spille op til sit allerbedste, hvis det skal ende med dansk sejr.

»Andreescu har henover sommeren spillet godt, og kommer med stor selvtillid. Mit råd til Caroline er, at hun spiller som hun plejer. Desuden skal Caroline være klar til at bruge alle midler i kampen. Canadieren forsøger ofte at bryde modstanderens rytme med toiletpauser og medical timeouts,« siger Piotr Wozniacki.