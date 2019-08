Det er snart to måneder siden, Caroline Wozniacki gav sit store 'ja' til David Lee.

Dog er danskeren slet ikke færdig med at dele glimt fra den store dag - eller rettere weekend. Tværtimod.

For tennisstjernen har nu delt nye billeder med omverdenen i et opslag på Instagram.

Billeder, der viser hendes ansigt helt tæt på, inden hun skulle gå turen ned ad kirkegulvet til sin mand, og danskeren er da også et stort smil i netop det øjeblik, der altså blev fanget på kamera.

Og der gik ikke lang tid fra billedet blev delt på det sociale medie, til det væltede ind med reaktioner fra måbende venner og fans.

Blandt de første var tennisspilleren Nicole Gibbs, der blot - på en kærlig måde - skriver 'Din hud er jo en joke' med henvisning til Caroline Wozniackis flotte og helt glatte ansigt på billederne.

Hun er dog langt fra den eneste, der er imponeret over billederne, som kan ses i bunden af artiklen.

Og mens Wozniackis mand David Lee blot har kviteret med en emoji med hjerter i øjnene, har en lang række mennesker sendt rosende ord afsted til den danske tennisdronning:

'Strålende, smuk!'

'Du er jo faktisk perfekt'

'Smuk som altid!'

'Ren perfektion'

'Du er en skønhed, og din make-up er så flot'

'Han er en heldig mand - du er smuk!'

'Virkelig smuk, Caroline. Hvis karrieren ikke flasker sig, er jeg sikker på, du kan blive forside/brudemagasins-model'

'Jeg elsker at se disse billeder. Du var smuk som brud'

Da Caroline Wozniacki i midten af juni blev gift med David Lee, foregik det ved et storstilet bryllup i Toscana.

Parret gav deres 'ja' foran venner og familie den 15. juni, mens der dagen inden blev holdt den traditionelle amerikanske 'prøvemiddag'.

Derudover bød weekenden på et slags mini-OL for at ryste gæsterne sammen, og i dagene efter weekenden kom flere og flere detaljer frem.

Blandt andet blev det afsløret, at Caroline Wozniacki og David Lee faktisk blev viet to gange. Det kan du læse mere om her.