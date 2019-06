Caroline Wozniacki blev gift med David Lee for en uge siden ved et overdådigt bryllup.

Men det var faktisk ikke parrets eneste vielse.

For den danske tennisstjerne har søndag løftet sløret for, at hun og David Lee faktisk blev gift inden det overdådige bryllup den 15. juni.

Det afslører Caroline Wozniacki i et nyt Instagram-opslag, hvor der er en serie af billeder fra 'den hemmelige vielse'.

Caroline Wozniacki skriver at hun og David Lee havde en lille, religiøs ceremoni med deres familie til at starte weekenden med, i kapellet ved Castiglion del Bosco, iført en kjole fra Stella McCartney.

Caroline Wozniacki skriver her, at hun og David Lee havde en mindre vielse i starten af bryllupsweekenden på vinslottet Rosewood Castiglion del Bosco.

'Vi havde en lille, religiøs ceremoni med vores familie til at starte weekenden med, i kapellet ved Castiglion del Bosco,' skriver Caroline Wozniacki.

Tennisstjernen havde derfor også en brudekjole nummer to i spil. Denne var lavet af designeren Stella McCartney, der også stod for hendes festkjole til senere på bryllupsaftenen.

Til brylluppet 15. juni bar Caroline Wozniacki så de 120 gæster Caroline Wozniacki i en smuk, specialdesignet brullypskjole fra designeren Oscar de la Renta. Læs mere om den her.

Rehearsal dinner billede delt af Caroline Wozniacki.

Det er så langt fra de eneste detaljer, Caroline Wozniacki har løftet sløret for i de seneste dage.

Danskeren har jævnligt delt billeder og fortalt om sit bryllup med den tidligere NBA-stjerne, mens magasinet Vogue har fulgt hende under bryllupsweekenden.

Det gav blandt andet et indblik i, at der blev holdt et mini-OL for de mange gæster, mens der var flere fester og hyggelige stunder undervejs. Se mere til alle detaljerne fra brylluppet her.

Caroline Wozniacki tager i den kommende uge igen ketsjeren i hånden, når hun skal forsøge at forsvare sin titel ved græsturneringen i Eastbourne som optakt til Wimbledon. Hun møder mandag Kirsten Flipkens.