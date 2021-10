Hun har polske forældre, bor i fyrstedømmet Monaco og har en amerikansk mand.

Caroline Wozniacki er på alle måder en international verdensstjerne, men hun er først og fremmest fra Danmark. Derfor er hendes mand, David Lee, også gået i gang med at lære dansk.

Det afslører den nu tidligere tennisspiller på den røde løber ved 'Den største af de største sportsstjerner'.

Her fortæller hun også, at parrets fire måneder gamle datter Olivia skal kunne det danske sprog.

»Vi er for det meste i Monaco, men vi er også tit i Danmark. David elsker Danmark, og han er i gang med at lære dansk. Olivia skal også kunne flydende dansk,« fortæller 31-årige Wozniacki til B.T.

Tennisstjernen sagde farvel til livet som professionel tilbage i januar 2020 og har efterfølgende haft mere tid til at komme hjem og besøge Danmark sammen med sin mand.

Et sted, som familien hver gang glæder sig over at være i.

»Vi er meget, meget glade for at være tilbage i Danmark. Caroline er meget stolt af at være dansker og for at komme tilbage hertil,« siger David Lee til B.T.

Indtil videre er det dog fortsat Monaco, der er familien Wozniackis officielle adresse, men det er ikke sikkert, at det forbliver sådan.

Lige nu tænker de nemlig over, hvor de på sigt vil slå sig ned henne, fortæller David Lee, der selv har en fortid som basketballspiller.

»Vi overvejer det stadig. Det bliver en anderledes samtale i det øjeblik, hvor det er tid til, at vores datter skal starte i skole i forhold til, hvor det skal være. Indtil da elsker vi at rejse og kan lide at være forskellige steder, og så må vi se, når vi beslutter os for at slå os ned.«

Lige nu nyder parret først og fremmest livet som førstegangsforældre til lille Olivia – 'chefen', som Caroline Wozniacki kalder hende.

