Så er Caroline Wozniackis kamp i Wimbledon-turneringens anden runde programsat.

Arrangørerne har netop meddelt, at den vil blive spillet onsdag som tredje programpunkt på anlæggets bane 1.

Det betyder, at den efter alt at dømme serves i gang, når danskerne sidst på dagen indtager aftensmaden.

Inden Caroline Wozniacki skal duellere mod russeren Veronika Kudermetova, spilles der på banen to kampe fra klokken 14 dansk tid.

Denmark's Caroline Wozniacki returns against Spain's Sara Sorribes Tormo during their women's singles first round match on the first day of the 2019 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis Club in Wimbledon, southwest London, on July 1, 2019. (Photo by Daniel LEAL-OLIVAS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Denmark's Caroline Wozniacki returns against Spain's Sara Sorribes Tormo during their women's singles first round match on the first day of the 2019 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis Club in Wimbledon, southwest London, on July 1, 2019. (Photo by Daniel LEAL-OLIVAS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Først spiller briten Heather Watson mod Anett Kontaveit fra Estland, hvorefter den 10. seedede russer Karen Khachanov i herresingle møder spanieren Feliciano Lopez.

På den største bane ser kampprogrammet således ud: Monica Puig-Karolina Pliskova (seedet 3), Kyle Edmund (30)-Fernando Verdasco og Novak Djokovic (1)-Denis Kudla.